Sporza Daily over kansen van boksers: "Schelstraete is grootste reclame voor Belgische bokssport in 80 jaar"

Na winst in zijn opener tegen de Samoaan Ato Plodzicki-Faoagali zet Victor Schelstrate vandaag zijn jacht op olympisch goud voort. Oshin Derieuw komt dan weer als eerste Belgische boksster ooit in actie op de Olympische Spelen. In Sporza Daily schat bokskenner Alain Van Driessche hun kansen in. "Winnen of verliezen zou een hemelsbreed verschil zijn voor Schelstraete."

Vasile Usturoi werd uitgeschakeld in zijn eerste kamp, maar Victor Schelstraete mag nog steeds dromen van een medaille. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Spanjaard Emmanuel Reyes Pla. Volgens bokskenner Alain Van Driessche is die een pak sterker dan de eerste opponent van Schelstraete. "Hij is een heel sterke bokser, een natuurlijk zwaargewicht. Hij heeft altijd in de categorie tot 92 kilogram gebokst, terwijl Victor Schelstraete op het WK in Belgrado bij de cruisergewichten gebokst heeft en die wegen maar 86 kilogram." "Het wordt dus een natuurlijk zwaargewicht tegen iemand die nog wat speelruimte heeft. Als je ze ziet, dan lijken ze morfologisch twee kopieën. Groot, rijzig en lange armen. Dan begint de techniek en de strategie te spelen en Reyes is technisch wel sterker. Hij is gevormd in de Cubaanse school."

Schelstraete brandt zelf van ambitie, maar Van Driessche predikt realisme. "We komen van heel ver. We hebben 32 jaar geen bokser op de Spelen gehad, we hebben 72 jaar lang geen overwinning op de Spelen gehad. Daar heeft Victor Schelstraete nu al verandering in gebracht. Maar Reyes is een gevestigde waarde." De kamp zal bepalen of Schelstraete in de running blijft voor de medailles. Winst of verlies kan een groot verschil maken voor de Belgische bokssport. "Het zou een hemelsbreed verschil zijn." "In de Verenigde Staten wordt iemand die voor de VS gebokst heeft, toegejuicht voordat hij zijn eerste slag uitgedeeld heeft bij de profs. Dat is een jumpstart, voor Schelstraete zou het niet anders zijn." "De laatste Belgische medaillewinnaar was Jos Vissers in 1948, dat is een eeuwigheid geleden. Voor zijn carrière zou het dus echt heel veel doen." Schelstraete mag dan als underdog aan zijn tweede kamp beginnen, de harten van de Belgische fans heeft hij al veroverd. Van Driessche ziet in de Gentse bokser het perfecte uithangbord voor het Belgische boksen. "Hij is de grootste reclame voor de Belgische bokssport in de laatste 80 jaar. Hij heeft alles om het goed te doen in de media." "Hij ziet er goed uit, kan het goed en plezant zeggen, hij is vlot in de omgang en vult de ruimte als hij de kamer binnenkomt. En hij kan verdorie ook een stuk boksen."

"Derieuw mag zeker ambitieus zijn"