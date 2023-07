Oshin Derieuw kan droomweek niet bekronen met goud op Europese Spelen

Oshin Derieuw was met een duidelijk doel voor ogen naar de Europese Spelen in Krakau afgezakt: een olympisch ticket bemachtigen. Derieuw (36) begon uitstekend en knokte zich met technisch onderlegd boksen doorheen het toernooi.

Woensdag volgde een eerste beloning: met winst in de kwartfinale tegen een Française verzekerde ze zich van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. "Een kers op mijn carrière", reageerde ze emotioneel.

Maar met een plek in de halve finales was de honger van Derieuw nog niet gestild. Een Hongaarse was haar volgende slachtoffer, Derieuw verzekerde zich zo van een plek in de finale. "Mijn menstruatie begon deze week, maar ik voel me nog sterk."

In die finale wachtte met de Turkse Busenaz Surmeneli - wereld- en olympisch kampioene - de beste boksster van de wereld in haar categorie. Derieuw toonde erg veel respect, maar nam de handschoen wel op.

In haar kenmerkende explosieve boksstijl kon ze de Turkse enkele keren zuiver raken, maar Surmeneli toonde zich in de drie ronden toch een maatje te groot. Een logische nederlaag voor Derieuw, die wel dolgelukkig was met zilver.