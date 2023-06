Oshin Derieuw plaatst zich als eerste Belgische boksster ooit voor de Spelen: "Stoutste dromen komen uit"

In haar kwartfinale in Polen kreeg Oshin Derieuw de Française Emilie Sonvico voorgeschoteld. De West-Vlaamse haalde het nipt met 2-3 op punten en slaat zo een dubbelslag.

Na het laatste belsignaal was Derieuw dan ook dolgelukkig. Niet enkel een ticket voor de halve finales, ook eentje richting Parijs 2024.

"Hier heb ik 16 jaar hard voor getraind", reageert ze opgetogen. "En nu is mijn droom uitgekomen. Ik ben er super emotioneel van geworden. Boks maakt me zo gelukkig, het is de liefde van mijn leven."