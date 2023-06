Ook bokser Vasile Usturoi heeft olympisch ticket beet: "Wat we mogen verwachten in Parijs? Een medaille."

Hubert Fierens begeleidt bokser Vasile Usturoi al zeven jaar. De olympische kwalificatie van zijn pupil woensdagavond op de Europese Spelen in Polen komt voor hem allerminst als een verrassing.

"Vasile is gewoon wereldtop. Al zeven jaar werken we toe naar dit. Wat hij het laatste jaar heeft gepresteerd, is ongezien. Op het WK werd hij bestolen tegen de latere wereldkampioen, maar daar had hij ook op het podium moeten staan. Op het EK pakt hij goud en hier is het een heel vlotte kwalificatie", zegt Fierens na de zege met technische KO van Usturoi tegen de Deen Frederik Jensen.

Usturoi is met zijn plaats in de halve finales al zeker van minstens brons op de Europese Spelen, maar goud of zilver is voor Fierens "helemaal niet nodig". "De twee volgende tegenstanders wordt het even testen, kijken. De prestatie moet behaald worden in Parijs. Daar worden de medailles uitgedeeld."

Fierens is ervan overtuigd dat Usturoi volgende zomer het olympische podium kan beklimmen. "Ik heb nog nooit een jongen gezien met zo'n ambitie, zo'n explosiviteit en zo'n enorme wil om te presteren. Mentaal is hij, doorheen de jaren, heel sterk geworden. En hij heeft een ongeziene stootkracht. Dat was vandaag ook te zien. Wat we in Parijs mogen verwachten? Een medaille."