Oshin Derieuw knalt "ondanks menstruatie" naar boksfinale op Europese Spelen: "En nu wil ik goud"

Haar olympisch ticket was al binnen, maar vrijdag heeft Oshin Derieuw met een finaleplaats in het bokstoernooi (-66kg) er nog een schepje bovenop gedaan. Derieuw versloeg een Hongaarse in de halve finale en treft nu de Turkse olympische kampioene. "Het is een geweldige eer, maar we gaan er alles aan doen om goud mee naar huis te nemen."