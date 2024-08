Levensbelangrijk duel in "groep des doods" en bokser met bijzondere odyssee: de ones to watch op 1 augustus

do 1 augustus 2024 06:25

Niet alleen heel wat Belgisch lekkers op de sportagenda op de eerste dag van de maand. Ook in het buitenland worden lokale specialiteiten bovengehaald. In het basketbal zullen de Belgian Cats met grote ogen kijken naar Japan-Duitsland. Het verhaal van bokser Enmanuel Reyes Pla is ook een dat extra toeschouwers zal opleveren. Fans die Simone Biles voor de allroundfinale in overvloed heeft.

Belangrijk duel in "groep des doods"

Letterlijk een wedstrijd om goed in de gaten te houden. In de poule van de Belgian Cats nemen Japan en Duitsland het om klokslag 11 uur tegen elkaar op. Een duel van levensbelang voor onze Belgische basketbalvrouwen, want de uitkomst kan bepalend zijn voor de toekomst van hun olympisch toernooi. Hoe dat zit? Bij winst van Japan tegen Duitsland, grijpen de Cats de laatste strohalm om hun lot in eigen hand te hebben. Als de Belgen een logische nederlaag boeken tegen de VS en hun derde groepsmatch tegen de Japanners winnen, komen drie ploegen op 1 zege. Dan is het puntensaldo in de duels doorslaggevend. Dus kunnen onze landgenotes alsnog 2e of beste derde worden.

Rolt Duitsland ook Japan op? De Cats hopen alvast van niet.

Spaanse Cubaan met unieke odyssee

Om 13.08 uur betreedt Victor Schelstraete de ring. Zijn tegenstander is een man met een uniek levensverhaal. Enmanuel Reyes Pla is een Cubaan die voor Spanje op de Spelen staat. In Tokio behaalde hij een olympisch diploma - dat deelt hij trots in zijn Instagrambio, maar zijn weg naar de bokstop verliep niet zonder slag of stoot. "De Profeet" ontvluchtte zijn vaderland en belandde in Moskou. Alleen niet hoe hij gehoopt had. De bokser werd vier maanden opgesloten, voor hij het land moest verlaten. Via Wit-Rusland ging hij naar Oostenrijk, ook de vluchtelingenhulp in Duitsland gaf Reyes Pla even onderdak. Zijn eindbestemming werd A Coruña, Spanje, waar hij herenigd werd met zijn familie. En waar hij opnieuw durfde te dromen. De genaturaliseerde Spanjaard timmerde aan zijn weg naar de Spelen. "Daar goud pakken, is de reden waarom ik deze sport doe", waarschuwt hij Schelstraete alvast.

Enmanuel Reyes Pla kende een uniek pad richting Parijs.

Nieuwe Simone Biles-show?

De 6-voudige wereldkampioen én olympische kampioene (van Rio) allround heeft niets meer te bewijzen in de turnwereld. Toch blijft Simone Biles haar talrijke fans verwennen met sprongen en combinaties waar velen zich niet aan wagen. Om 18.15 uur staat de Amerikaanse klaar om een nieuwe show op te voeren. Een die je ook als Belgische liefhebber niet wilt missen.

Europees volleybal van de bovenste plank

Even ontspannen na het werk? Dat kan met Europees topvolleybal. In groep C nemen Italië en Nederland het tegen elkaar op. Onze noorderburen kenden een uitstekende start van hun toernooi en kwamen 2-0 voor tegen Europees kampioen Turkije, dat na een straffe comeback alsnog 2-3 won. Dus zullen de revanchegevoelens op de Spelen groot zijn. Met Italië wacht geen eenvoudige opdracht, want met onder meer Paola Egonu staan de grote kanonnen paraat om te knallen na 17 uur.

Paola Egonu is een van de blikvangers bij Italië.

Wind in de zeilen van partner Plasschaert

Emma Plasschaert moet vol aan de bak in de ILCA 6. Toch zal ook de race van haar levenspartner sinds 2023 in haar achterhoofd spelen. Australische zeiler Matt Wearn opent zijn vijfdaagse op het water van Marseille in de ILCA 7. De olympische kampioen van Tokio en viervoudige medaillewinnaar (2x goud, 2x brons) op WK's wil er samen met zijn vrouw een onvergetelijke Spelen van maken.