Dender kan in rechtstreeks duel haasje-over doen met Standard in Europe Play-offs

In de laatste wedstrijd van deze speeldag neemt Dender het op tegen Standard. Dender ging vorige week nog met 5-2 de boot in tegen KV Mechelen. Vandaag krijgen ze de kans om zich te herpakken tegen Standard. Dender kan vanavond over de Rouches springen naar de buik van de Europe Play-offs. Vanaf 19.15 uur zit u hier goed om geen moment te missen van de wedstrijd, of luister naar Radio 1 om alles op de voet te volgen.