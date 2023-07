Fenix-Deceuninck wordt Fenix-Elegant tijdens Tour de France Femmes en neemt 4 Belgen mee

Nederlands is de voertaal in de bus van Fenix-Deceuninck, met de BelgenJulie De Wilde, Sanne Cant, Marthe Truyen en Julie Van De Velde en de Nederlandse rensters Evy Kuijpers en Yara Kastelijn. De Oostenrijkse Christina Schweinberger sluit het rijtje.

"We hebben een veelzijdige selectie, met verschillende kaarten om uit te spelen", blikt ploegleider Michel Cornelisse vooruit.

"Met Yara Kastelijn willen we een aanvallend koersen in de heuvelachtige etappes. Met Christina Schweinberger hebben we een echte puncher en op Julie De Wilde kunnen we vertrouwen als de etappe eindigt in een sprint."

"Een ritzege is natuurlijk een enorme verwachting, maar we zijn ambitieus en ik ben ervan overtuigd dat we elke dag een rol van betekenis kunnen spelen."

De ploeg zal tijdens de Tour als Fenix-Elegant door het leven gaan en de rensters krijgen een volledig nieuwe outfit. Elegant is een merk van cosponsor Deceuninck.