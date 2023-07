Duits talent Bauernfeind wint solo de 5e rit, met dank aan het passieve peloton

clock 17:34 17 uur 34 match afgelopen end time Einde De einduitslag van rit 5: 1. Ricarda Bauernfeind

2. Marlen Reusser (+22")

3. Liane Lippert (22")

4. Lotte Kopecky (32")

5. Soraya Paladin (32")

clock 17:34 17 uur 34. Ricarda Bauernfeind rondt solo af in de 5e Tourrit. Ricarda Bauernfeind rondt solo af in de 5e Tourrit

clock 17:33 17 uur 33. Marlen Reusser wint uiteindelijk de sprint voor de tweede plaats van Lippert. Kopecky die voor " the best of the rest ". . Marlen Reusser wint uiteindelijk de sprint voor de tweede plaats van Lippert. Kopecky die voor "the best of the rest".

clock 17:31 17 uur 31. Bauernfeind wint! Een uitval van 35 km voor de streep is de goede voor Ricarda Bauernfeind. Haar voorsprong hield stand en ze rijdt als eerste over de finishlijn in Albi. Zij is de opvolgster van Wout van Aert. . Bauernfeind wint! Een uitval van 35 km voor de streep is de goede voor Ricarda Bauernfeind. Haar voorsprong hield stand en ze rijdt als eerste over de finishlijn in Albi. Zij is de opvolgster van Wout van Aert.

clock 17:30 17 uur 30. Even is er nog wat commotie. De rode wagen die voor Bauernfeind rijdt komt wel heel dicht. Juryleden roepen de wagen weg. . Even is er nog wat commotie. De rode wagen die voor Bauernfeind rijdt komt wel heel dicht. Juryleden roepen de wagen weg.

clock 17:28 Bauernfeind op weg naar de zege! De laatste kilometer voor Bauernfeind, die op weg is naar haar mooiste overwinning van haar nog jonge carrière. . 17 uur 28. last km Bauernfeind op weg naar de zege! De laatste kilometer voor Bauernfeind, die op weg is naar haar mooiste overwinning van haar nog jonge carrière.

clock 17:27 17 uur 27. Reusser mag niet meer van SD Worx. Tactische ommezwaai bij SD Worx: Reusser mag niet meer overnemen van Lippert, die daar heel kwaad om is. En zo lijkt Bauernfeind op weg naar de zege... . Reusser mag niet meer van SD Worx Tactische ommezwaai bij SD Worx: Reusser mag niet meer overnemen van Lippert, die daar heel kwaad om is. En zo lijkt Bauernfeind op weg naar de zege...

clock 17:26 17 uur 26. Reusser gaat zo hard dat ze met Lippert weg rijdt. Reusser gaat zo hard dat ze met Lippert weg rijdt

clock 17:25 17 uur 25. Reusser en Lippert draaien goed rond. Ze naderen tot op 25 seconden van Bauernfeind. . Reusser en Lippert draaien goed rond. Ze naderen tot op 25 seconden van Bauernfeind.

clock 17:23 17 uur 23. Reusser en Lippert gaan ervandoor! Marlen Reusser is sterk vandaag. Te sterk voor de groep der favorieten. Ze rijdt ervan weg, Liane Lippert gaat mee in haar zog. . Reusser en Lippert gaan ervandoor! Marlen Reusser is sterk vandaag. Te sterk voor de groep der favorieten. Ze rijdt ervan weg, Liane Lippert gaat mee in haar zog.

clock 17:19 17 uur 19. Van één prijs is ze al zeker: de prijs voor de strijdlustigste is voor Bauernfeind. De jonge Duitse blijft hardnekkig 37 seconden voor het pelotonnetje uit rijden. . Van één prijs is ze al zeker: de prijs voor de strijdlustigste is voor Bauernfeind. De jonge Duitse blijft hardnekkig 37 seconden voor het pelotonnetje uit rijden.

clock 17:19 17 uur 19.

clock 17:18 17 uur 18. Nog 10 kilometer! Reusser ziet Bauernfeind voor zich uit rijden op de brede weg. Het verschil bedraagt 35". . Nog 10 kilometer! Reusser ziet Bauernfeind voor zich uit rijden op de brede weg. Het verschil bedraagt 35".

clock 17:18 17 uur 18. Goed nieuws voor Lotte Kopecky: haar gele trui lijkt opnieuw veilig gesteld. Morgen zal ze voor de vijfde keer in de mooiste kleur van de Ronde van Frankrijk mogen vertrekken. . Goed nieuws voor Lotte Kopecky: haar gele trui lijkt opnieuw veilig gesteld. Morgen zal ze voor de vijfde keer in de mooiste kleur van de Ronde van Frankrijk mogen vertrekken.

clock 17:16 17 uur 16. Marlen Reusser halveert de voorsprong van Bauernfeind eigenhandig. . Marlen Reusser halveert de voorsprong van Bauernfeind eigenhandig.

clock 17:14 1'30 -> 40". Wat ooit anderhalve minuut was, is nu opnieuw 50 seconden. Komt de groep met Kopecky op tijd terug? . 17 uur 14. time difference 1'30 -> 40" Wat ooit anderhalve minuut was, is nu opnieuw 50 seconden. Komt de groep met Kopecky op tijd terug?

clock 17:13 17 uur 13. Het gaat nu snel. Misschien heeft SD Worx het toch goed ingecalculeerd? Dat doen ze wel vaker, daar... Ine Beyen. Het gaat nu snel. Misschien heeft SD Worx het toch goed ingecalculeerd? Dat doen ze wel vaker, daar... Ine Beyen

clock 17:10 17 uur 10. Nog 15 kilometer. De voorsprong van Bauernfeind zakt beetje bij beetje. Met nog 15 kilometer te gaan, zullen de sprintersploegen toch stilaan mogen beginnen werken. . Nog 15 kilometer De voorsprong van Bauernfeind zakt beetje bij beetje. Met nog 15 kilometer te gaan, zullen de sprintersploegen toch stilaan mogen beginnen werken.

clock 17:03 17 uur 03. Eindelijk actie in de groep der favorieten. Loes Adegeest, de wereldkampioene e-wielrennen, zet eerst aan. Reusser reageert. Daarop springt Kastelijn op haar wiel. Niemand geraakt weg van elkaar. . Eindelijk actie in de groep der favorieten. Loes Adegeest, de wereldkampioene e-wielrennen, zet eerst aan. Reusser reageert. Daarop springt Kastelijn op haar wiel. Niemand geraakt weg van elkaar.