Hartverscheurende ontknoping voor Julie Van de Velde, Lotte Kopecky lanceert Lorena Wiebes naar ritzege

clock 17:25 17 uur 25. Net niet prijs voor Julie Van de Velde in de 3e rit, Wiebes wint in de sprint. Net niet prijs voor Julie Van de Velde in de 3e rit, Wiebes wint in de sprint

clock 17:23 17 uur 23. Zonde voor onze 30-jarige landgenote. Haar inspanning leek even beloond te worden met een etappezege, maar in het ultieme slot kwamen de sprinters er nog overheen. Wiebes wint voor Vos en Kopecky. Die laatste pakt opnieuw bonificatieseconden en loopt verder uit in het klassement. . Zonde voor onze 30-jarige landgenote. Haar inspanning leek even beloond te worden met een etappezege, maar in het ultieme slot kwamen de sprinters er nog overheen. Wiebes wint voor Vos en Kopecky. Die laatste pakt opnieuw bonificatieseconden en loopt verder uit in het klassement.

clock 17:22 17 uur 22. Wiebes wint! Van de Velde wordt op enkele honderden meters van de streep gegrepen, Wiebes toont zich de snelste van het pak en wint! . Wiebes wint! Van de Velde wordt op enkele honderden meters van de streep gegrepen, Wiebes toont zich de snelste van het pak en wint!

clock 17:20 Laatste km. Haalt Van de Velde het? . 17 uur 20. last km Laatste km. Haalt Van de Velde het?

clock 17:20 17 uur 20. Het peloton lijkt net op tijd te komen om alsnog voorbij onze landgenote te sprinten. Hoe dan ook wordt het spannend! . Het peloton lijkt net op tijd te komen om alsnog voorbij onze landgenote te sprinten. Hoe dan ook wordt het spannend!



clock 17:19 17 uur 19. Ze komen nu wel snel en ze komen dicht. Ruben Van Gucht . Ze komen nu wel snel en ze komen dicht. Ruben Van Gucht

clock 17:19 17 uur 19. 20 seconden. Nog 2 kilometer te gaan, de voorsprong bedraagt nog 20 seconden. . 20 seconden Nog 2 kilometer te gaan, de voorsprong bedraagt nog 20 seconden.

clock 17:18 17 uur 18. De ploegmakkers van Van de Velde zorgen voor afstoppingswerk. Dat kan het verschil maken tussen winst en verlies! . De ploegmakkers van Van de Velde zorgen voor afstoppingswerk. Dat kan het verschil maken tussen winst en verlies!

clock 17:18 17 uur 18. De vrouwen van SD-Worx gaan nu toch op kop knallen. Hebben ze hun inspanning in functie van Wiebes goed getimed? . De vrouwen van SD-Worx gaan nu toch op kop knallen. Hebben ze hun inspanning in functie van Wiebes goed getimed?

clock 17:17 17 uur 17. De snelheid ligt niet bijster hoog in het peloton, de kansen van Van de Velde groeien met de minuut. Wat zou dat een straffe prestatie zijn! . De snelheid ligt niet bijster hoog in het peloton, de kansen van Van de Velde groeien met de minuut. Wat zou dat een straffe prestatie zijn!

clock 17:16 17 uur 16. 4 kilometer, meer dan een halve minuut voorsprong en vlakke wegen. Ze moet erin geloven! Ine Beyen. 4 kilometer, meer dan een halve minuut voorsprong en vlakke wegen. Ze moet erin geloven! Ine Beyen

clock 17:15 17 uur 15. 35 seconden! Nog 5 kilometer, maar Van de Velde rijdt nog steeds meer dan een halve minuut voor het peloton uit. Komt het peloton op tijd? . 35 seconden! Nog 5 kilometer, maar Van de Velde rijdt nog steeds meer dan een halve minuut voor het peloton uit. Komt het peloton op tijd?

clock 17:13 17 uur 13. Kan het dan toch nog voor Van de Velde? De Belgische heeft op 6 kilometer van de streep nog een halve minuut voorsprong. De Prijs van de Strijdlust heeft ze nu alleszins officieel beet. . Kan het dan toch nog voor Van de Velde? De Belgische heeft op 6 kilometer van de streep nog een halve minuut voorsprong. De Prijs van de Strijdlust heeft ze nu alleszins officieel beet.

clock 17:11 17 uur 11. Onze landgenote spartelt toch nog even tegen. Het peloton moet nog 25 seconden dichtrijden. . Onze landgenote spartelt toch nog even tegen. Het peloton moet nog 25 seconden dichtrijden.

clock 17:08 17 uur 08. Einde verhaal voor Van de Velde. Het avontuur van Van de Velde zit er bijna op. Ze houdt er wel de bolletjestrui, en misschien ook wel de Prijs van de Strijdlust, aan over. De focus gaat in de laatste 10 kilometer volledig naar een massasprint. . Einde verhaal voor Van de Velde Het avontuur van Van de Velde zit er bijna op. Ze houdt er wel de bolletjestrui, en misschien ook wel de Prijs van de Strijdlust, aan over. De focus gaat in de laatste 10 kilometer volledig naar een massasprint.

clock 17:05 17 uur 05. Kool vs Wiebes? De 2 grootste kanshebbers voor de dagzege komen uit Nederland. Charlotte Kool lijkt bij DSM-Firmenich op de sterkste lead-out te kunnen rekenen, Lorena Wiebes (SD-Worx) is als Europese kampioene misschien wel de allersnelste van het pak. . Kool vs Wiebes? De 2 grootste kanshebbers voor de dagzege komen uit Nederland. Charlotte Kool lijkt bij DSM-Firmenich op de sterkste lead-out te kunnen rekenen, Lorena Wiebes (SD-Worx) is als Europese kampioene misschien wel de allersnelste van het pak.

clock 17:01 17 uur 01. 50". Van de Velde valt niet stil, maar in het peloton worden ondertussen wel serieuze snelheden gehaald. Onze landgenote heeft nog 50 seconden bonus, dat lijkt te weinig om de sprintsters te kunnen verschalken. . 50" Van de Velde valt niet stil, maar in het peloton worden ondertussen wel serieuze snelheden gehaald. Onze landgenote heeft nog 50 seconden bonus, dat lijkt te weinig om de sprintsters te kunnen verschalken.

clock 16:57 16 uur 57. Het waaiergevaar lijkt geweken. De lead-outtreintjes zullen zich stilaan beginnen vormen. . Het waaiergevaar lijkt geweken. De lead-outtreintjes zullen zich stilaan beginnen vormen.

clock 16:55 16 uur 55. Benieuwd wat de jarige Persico zo meteen kan. Ruben Van Gucht . Benieuwd wat de jarige Persico zo meteen kan. Ruben Van Gucht

clock 16:53 16 uur 53. Waaieralarm? Het tempo vliegt serieus de hoogte in, in het peloton proberen ze waaiers te vormen. De voorsprong van Van de Velde slinkt zienderogen. . Waaieralarm? Het tempo vliegt serieus de hoogte in, in het peloton proberen ze waaiers te vormen. De voorsprong van Van de Velde slinkt zienderogen.

clock 16:50 Geen echte sprint. Geen krachtmeting aan de tussensprint. Wiebes sprint rustig naar plek 2, Moolman, die momenteel de groene trui leent van Kopecky, rijdt naar plek 3. Kopecky graait met een 4e plek ook weer wat punten mee. . 16 uur 50. sprint point Geen echte sprint Geen krachtmeting aan de tussensprint. Wiebes sprint rustig naar plek 2, Moolman, die momenteel de groene trui leent van Kopecky, rijdt naar plek 3. Kopecky graait met een 4e plek ook weer wat punten mee.

clock 16:45 16 uur 45. Valpartij in het peloton, zonder veel erg. Valpartij in het peloton, zonder veel erg

clock 16:44 16 uur 44. Van de Velde zal zonder problemen als eerste aan de tussensprint passeren. Testen Wiebes en Kool voor plekje 2 al eens de benen? DSM zet zich alvast op kop van het peloton. . Van de Velde zal zonder problemen als eerste aan de tussensprint passeren. Testen Wiebes en Kool voor plekje 2 al eens de benen? DSM zet zich alvast op kop van het peloton.

clock 16:40 16 uur 40. 2'25. Onze landgenote loopt alleen maar verder uit op het peloton, maar SD-Worx groepeert zich nu wel om een aanloopje te nemen naar de tussensprint. . 2'25 Onze landgenote loopt alleen maar verder uit op het peloton, maar SD-Worx groepeert zich nu wel om een aanloopje te nemen naar de tussensprint.

clock 16:39 Weinig averij. In het peloton zijn 2 dames tegen de grond gegaan! Cecchini en Labecki, daarstraks nog in de aanval, kussen het asfalt even, maar kunnen al snel hun weg verderzetten. . 16 uur 39. fall Weinig averij In het peloton zijn 2 dames tegen de grond gegaan! Cecchini en Labecki, daarstraks nog in de aanval, kussen het asfalt even, maar kunnen al snel hun weg verderzetten.

clock 16:36 16 uur 36. De wegen lopen voor de laatste keer vandaag omhoog. De (niet-gecategoriseerde) top ligt vlak voorbij de tussensprint. Komen er nog aanvalspogingen? . De wegen lopen voor de laatste keer vandaag omhoog. De (niet-gecategoriseerde) top ligt vlak voorbij de tussensprint. Komen er nog aanvalspogingen?

clock 16:32 Voorwiel wordt vervangen. Emma Jorgensen, de rappe vrouw van Movistar, moet even voet aan grond zetten. Haar voorwiel wordt vervangen, maar al snel kan ze weer verder. . 16 uur 32. mechanical breakdown Voorwiel wordt vervangen Emma Jorgensen, de rappe vrouw van Movistar, moet even voet aan grond zetten. Haar voorwiel wordt vervangen, maar al snel kan ze weer verder.

clock 16:31 16 uur 31. 1'50. De kloof tussen kopgroep en peloton blijft nu al even stabiel. Van de Velde fietst 1'50 voor de grote groep uit. . 1'50 De kloof tussen kopgroep en peloton blijft nu al even stabiel. Van de Velde fietst 1'50 voor de grote groep uit.

clock 16:28 16 uur 28. SD-Worx en AG Insurance-Soudal Quick Step lijken nu toch stilaan een renster op te offeren om het gat naar Van de Velde niet al te groot te laten worden. . SD-Worx en AG Insurance-Soudal Quick Step lijken nu toch stilaan een renster op te offeren om het gat naar Van de Velde niet al te groot te laten worden.

clock 16:26 16 uur 26. Als we ons treintje goed op de rails krijgen, moet ik me er wel tussen kunnen smijten aan de streep. Julie De Wilde. Als we ons treintje goed op de rails krijgen, moet ik me er wel tussen kunnen smijten aan de streep. Julie De Wilde

clock 16:24 16 uur 24. De volgwagen van Fenix-Deceuninck manoeuvreert zich op de smalle Franse wegen door het peloton. Gelukkig gaat alles goed. . De volgwagen van Fenix-Deceuninck manoeuvreert zich op de smalle Franse wegen door het peloton. Gelukkig gaat alles goed.

clock 16:20 16 uur 20. In het peloton maken ze zich niet druk. De voorsprong loop op tot 1'30, maar niemand voelt zich geroepen om de boel te controleren. . In het peloton maken ze zich niet druk. De voorsprong loop op tot 1'30, maar niemand voelt zich geroepen om de boel te controleren.

clock 16:15 16 uur 15. 1 minuut. Julie Van de Velde blijft maar voortbrommeren. Ze heeft al een minuut beet. . 1 minuut Julie Van de Velde blijft maar voortbrommeren. Ze heeft al een minuut beet.

clock 16:13 16 uur 13. Na de tussensprint krijgen we open vlaktes en de wind staat daar schuin op het peloton. Er is een kans op waaiers. Marijn de Vries. Na de tussensprint krijgen we open vlaktes en de wind staat daar schuin op het peloton. Er is een kans op waaiers. Marijn de Vries

clock 16:10 16 uur 10. Slechts 1 hindernis scheidt de rensters nog van de finish: de tussensprint in Badefols-d'Ans. De eerste passante verdient daar 25 punten voor de groene trui. Voor en na de tussensprint loopt het wel nog wat bergop. . Slechts 1 hindernis scheidt de rensters nog van de finish: de tussensprint in Badefols-d'Ans. De eerste passante verdient daar 25 punten voor de groene trui. Voor en na de tussensprint loopt het wel nog wat bergop.

clock 16:05 16 uur 05. 20 seconden. Van de Velde stoomt rustig door, maar hoeft geen grote voorgift te verwachten. Het peloton houdt haar binnen schot. . 20 seconden Van de Velde stoomt rustig door, maar hoeft geen grote voorgift te verwachten. Het peloton houdt haar binnen schot.

clock 16:05 16 uur 05. Nog eens 2 puntjes erbij voor Van de Velde en de bergtrui is binnen. Nog eens 2 puntjes erbij voor Van de Velde en de bergtrui is binnen

clock 16:03 16 uur 03. Aanval Niewiadoma! Op de top van de laatste klim gaat Niewiadoma er even vandoor, maar ze wordt al snel teruggefloten. . Aanval Niewiadoma! Op de top van de laatste klim gaat Niewiadoma er even vandoor, maar ze wordt al snel teruggefloten.

clock 16:03 16 uur 03. Bollen voor Van de Velde! De bolletjestrui blijkt felbegeerd in het peloton. Van de Velde bekroont haar aanval met 4 punten en neemt de trui over, in de achtergrond wordt er gesprint voor het laatste puntje. Het is Schweinberger die het haalt. . Bollen voor Van de Velde! De bolletjestrui blijkt felbegeerd in het peloton. Van de Velde bekroont haar aanval met 4 punten en neemt de trui over, in de achtergrond wordt er gesprint voor het laatste puntje. Het is Schweinberger die het haalt.

clock 16:01 16 uur 01. Zelfs de nagels van Kopecky kleuren geel vandaag. "Dat ben je aan de gele trui verschuldigd, alles in het geel doen", vindt Ine Beyen. Ruben Van Gucht vindt die quote zo mooi dat hij ons even aanraadt die met het brede publiek te delen. . Zelfs de nagels van Kopecky kleuren geel vandaag. "Dat ben je aan de gele trui verschuldigd, alles in het geel doen", vindt Ine Beyen. Ruben Van Gucht vindt die quote zo mooi dat hij ons even aanraadt die met het brede publiek te delen.

clock 15:58 15 uur 58. Kopecky rijdt heel opvallend mee in de vuurlinie. Ruben Van Gucht . Kopecky rijdt heel opvallend mee in de vuurlinie. Ruben Van Gucht

clock 15:56 15 uur 56. 40 seconden. Van de Velde heeft op de top van de Côte des Andrieux al een voorsprong van 40 seconden. De punten op de volgende klim lijken dus ook in het mandje van de Belgische te belanden. . 40 seconden Van de Velde heeft op de top van de Côte des Andrieux al een voorsprong van 40 seconden. De punten op de volgende klim lijken dus ook in het mandje van de Belgische te belanden.

clock 15:55 15 uur 55. Julie Van de Velde springt alleen weg, op zoek naar wat bergpuntjes. Julie Van de Velde springt alleen weg, op zoek naar wat bergpuntjes

clock 15:53 15 uur 53. Aanval Van de Velde! Gisteren deed ze al een gooi naar de bollen, vandaag springt ze opnieuw weg bergop. Onze landgenote kan 2 keer 2 punten meegraaien. . Aanval Van de Velde! Gisteren deed ze al een gooi naar de bollen, vandaag springt ze opnieuw weg bergop. Onze landgenote kan 2 keer 2 punten meegraaien.

clock 15:52 Côte des Andrieux & Côte de Saint-Robert. Nog een laatste keer klimmen geblazen! De 2 laatste klimmetjes van de dag (allebei 4e) lopen eigenlijk over in elkaar en zien eruit als 1 lange klim, maar er zijn wel 2 keer punten te verdienen. Kan Kastelijn haar trui behouden? . 15 uur 52. mountain Côte des Andrieux & Côte de Saint-Robert Nog een laatste keer klimmen geblazen! De 2 laatste klimmetjes van de dag (allebei 4e) lopen eigenlijk over in elkaar en zien eruit als 1 lange klim, maar er zijn wel 2 keer punten te verdienen. Kan Kastelijn haar trui behouden?

clock 15:48 15 uur 48. Kopecky op kop. Een verrassend beeld in het peloton. Gele trui Lotte Kopecky rijdt in de afdaling een stukje op kop. Heeft ze vandaag een rol in steun van Wiebes gekregen? . Kopecky op kop Een verrassend beeld in het peloton. Gele trui Lotte Kopecky rijdt in de afdaling een stukje op kop. Heeft ze vandaag een rol in steun van Wiebes gekregen?

clock 15:44 15 uur 44. De dames van SD-Worx nemen de afdaling voor hun rekening. Ze hebben vandaag nog niet veel moeten controleren. . De dames van SD-Worx nemen de afdaling voor hun rekening. Ze hebben vandaag nog niet veel moeten controleren.

clock 15:40 15 uur 40. De rust daalt nu toch weer neer over het peloton. Stilte voor de storm? . De rust daalt nu toch weer neer over het peloton. Stilte voor de storm?

clock 15:37 36,1 km/u. Na 2 uur koers hebben de rensters iets meer dan 72 kilometer afgelegd, goed voor een gemiddelde van 36,1 km/u. In de slotfase wordt dat gemiddelde wellicht nog wel de hoogte ingejaagd. . 15 uur 37. average speed 36,1 km/u Na 2 uur koers hebben de rensters iets meer dan 72 kilometer afgelegd, goed voor een gemiddelde van 36,1 km/u. In de slotfase wordt dat gemiddelde wellicht nog wel de hoogte ingejaagd.

clock 15:31 15 uur 31. Het zestal wordt bij de kraag gevat, maar andere rensters lanceren meteen nieuwe pogingen. De zenuwachtigheid neemt toe. . Het zestal wordt bij de kraag gevat, maar andere rensters lanceren meteen nieuwe pogingen. De zenuwachtigheid neemt toe.

clock 15:29 15 uur 29. Onder meer Cecchini, Brandt en Andersen zijn mee, maar bij FDJ laten ze het groepje niet zomaar vertrekken. . Onder meer Cecchini, Brandt en Andersen zijn mee, maar bij FDJ laten ze het groepje niet zomaar vertrekken.

clock 15:28 15 uur 28. Nieuwe aanval! We hoeven niet te wachten op de klimmetjes voor een nieuwe ontsnapping! Arzuffi springt weg en krijgt enkele metgezellen mee. . Nieuwe aanval! We hoeven niet te wachten op de klimmetjes voor een nieuwe ontsnapping! Arzuffi springt weg en krijgt enkele metgezellen mee.

clock 15:27 15 uur 27. We krijgen weer wat animo voorin. Onder meer Deignan en Lippert roeren zich, maar niemand snelt weg. . We krijgen weer wat animo voorin. Onder meer Deignan en Lippert roeren zich, maar niemand snelt weg.

clock 15:26 15 uur 26. De rensters laten de geaccidenteerde stroken zo meteen even achter zich en dalen af richting de 2 laatste beklimmingen van deze etappe. Ontstaat daar nog een nieuwe vlucht? . De rensters laten de geaccidenteerde stroken zo meteen even achter zich en dalen af richting de 2 laatste beklimmingen van deze etappe. Ontstaat daar nog een nieuwe vlucht?

clock 15:22 15 uur 22. Waarschijnlijk is het straks opnieuw prijs voor SD-Worx. Maarten Vangramberen. Waarschijnlijk is het straks opnieuw prijs voor SD-Worx. Maarten Vangramberen

clock 15:20 15 uur 20. Einde vlucht. Ook de laatste 10 seconden worden in een mum van tijd gedicht, we hebben dus geen kopgroep meer. . Einde vlucht Ook de laatste 10 seconden worden in een mum van tijd gedicht, we hebben dus geen kopgroep meer.

clock 15:19 15 uur 19. 10 seconden! Het lijkt game over voor Hammes. Op 80 kilometer van de streep heeft ze maar 10 seconden meer over. . 10 seconden! Het lijkt game over voor Hammes. Op 80 kilometer van de streep heeft ze maar 10 seconden meer over.

clock 15:16 15 uur 16. 25". Hammes heeft nog 1 puntje nodig om de bolletjestrui over te nemen, maar de volgende beklimming ligt een eind verderop en haar voorsprong slinkt nu ook tot 25 seconden. Krijgt ze nog wat ruimte of wordt ze nu al ingerekend? . 25" Hammes heeft nog 1 puntje nodig om de bolletjestrui over te nemen, maar de volgende beklimming ligt een eind verderop en haar voorsprong slinkt nu ook tot 25 seconden. Krijgt ze nog wat ruimte of wordt ze nu al ingerekend?

clock 15:14 15 uur 14. Labecki gegrepen. Einde verhaal voor Coryn Labecki. Haar inspanning bleek er eentje voor niets te zijn. . Labecki gegrepen Einde verhaal voor Coryn Labecki. Haar inspanning bleek er eentje voor niets te zijn.

clock 15:13 15 uur 13. De komende 15 kilometer blijft het nog wat op en af gaan, daarna volgt een langere afdaling naar beklimming 5, de Côte des Andrieux. . De komende 15 kilometer blijft het nog wat op en af gaan, daarna volgt een langere afdaling naar beklimming 5, de Côte des Andrieux.

clock 15:10 15 uur 10. Alweer 2 bergpunten erbij voor de Duitse van EF. Ze heeft nog slechts 1 puntje achterstand op Yara Kastelijn. . Alweer 2 bergpunten erbij voor de Duitse van EF. Ze heeft nog slechts 1 puntje achterstand op Yara Kastelijn.

clock 15:08 15 uur 08. Chasse-patate. Het lijkt een chasse-patate te worden voor Labecki. De renster van Jumbo-Visma verliest steeds meer terrein en rijdt nu al op een minuut van Hammes. . Chasse-patate Het lijkt een chasse-patate te worden voor Labecki. De renster van Jumbo-Visma verliest steeds meer terrein en rijdt nu al op een minuut van Hammes.

clock 15:04 Côte de L'Escurotte. De Duitse in de kop van de koers begint aan de derde klim van de dag. De Col de L'Escurotte (2,6 km aan 4,6%) is een col van 4e categorie. . 15 uur 04. mountain Côte de L'Escurotte De Duitse in de kop van de koers begint aan de derde klim van de dag. De Col de L'Escurotte (2,6 km aan 4,6%) is een col van 4e categorie.

clock 15:01 15 uur 01. Labecki heeft het niet onder de markt met Kathrin Hammes. De Amerikaanse bengelt alweer op 40 seconden. . Labecki heeft het niet onder de markt met Kathrin Hammes. De Amerikaanse bengelt alweer op 40 seconden.

clock 14:56 14 uur 56. Achterin staat de deur intussen open. Verschillende rensters lossen uit het peloton. . Achterin staat de deur intussen open. Verschillende rensters lossen uit het peloton.

clock 14:53 14 uur 53. Opnieuw Labecki! Labecki wil koste wat het kost in de kop van de koers geraken. Met haar tweede poging lijkt ze meer geluk te hebben, ze nadert tot op 25" van Hammes. . Opnieuw Labecki! Labecki wil koste wat het kost in de kop van de koers geraken. Met haar tweede poging lijkt ze meer geluk te hebben, ze nadert tot op 25" van Hammes.

clock 14:52 14 uur 52. Wij zullen er vandaag alles aan doen om er een massasprint van te maken. Charlotte Kool (DSM-Firmenich). Wij zullen er vandaag alles aan doen om er een massasprint van te maken. Charlotte Kool (DSM-Firmenich)

clock 14:49 14 uur 49. Tussen alle heuvelachtige wegen door krijgen we binnen 10 kilometer nog eens een gecategoriseerde beklimming. De koerssituatie ligt ondertussen al wel een tijdje vast. . Tussen alle heuvelachtige wegen door krijgen we binnen 10 kilometer nog eens een gecategoriseerde beklimming. De koerssituatie ligt ondertussen al wel een tijdje vast.

clock 14:42 14 uur 42. Zonet had Hammes nog een voorgift van meer dan 2 minuten, nu wordt de Duitse toch weer op iets minder dan een minuut gehouden. Net als gisteren lijkt de vlucht wel een jojo. . Zonet had Hammes nog een voorgift van meer dan 2 minuten, nu wordt de Duitse toch weer op iets minder dan een minuut gehouden. Net als gisteren lijkt de vlucht wel een jojo.

clock 14:40 14 uur 40. Niemand mag weg. Nee, ook Coljé wordt meteen terug bij de lurven gevat. Een poging van Labecki is hetzelfde lot beschoren. . Niemand mag weg Nee, ook Coljé wordt meteen terug bij de lurven gevat. Een poging van Labecki is hetzelfde lot beschoren.

clock 14:35 14 uur 35. Daar is al een nieuwe aanval! Maaike Coljé (Arkéa) verzamelt een voorsprong van 5 seconden, laat het peloton de Nederlandse rijden? . Daar is al een nieuwe aanval! Maaike Coljé (Arkéa) verzamelt een voorsprong van 5 seconden, laat het peloton de Nederlandse rijden?

clock 14:32 14 uur 32. De grootste bedreiging voor Yara Kastelijn komt vandaag misschien wel van Anouska Koster. De Nederlandse kwam op allebei de beklimmingen als 2e boven, na leidster Hammes, en sluipt zo tot op 2 puntjes van haar landgenote in het bergklassement. . De grootste bedreiging voor Yara Kastelijn komt vandaag misschien wel van Anouska Koster. De Nederlandse kwam op allebei de beklimmingen als 2e boven, na leidster Hammes, en sluipt zo tot op 2 puntjes van haar landgenote in het bergklassement.

clock 14:29 14 uur 29. Het volgende obstakel komt er pas binnen 30 kilometer aan. Op weg naar de Côte de L'Escurotte is het wel geen meter echt vlak. . Het volgende obstakel komt er pas binnen 30 kilometer aan. Op weg naar de Côte de L'Escurotte is het wel geen meter echt vlak.

clock 14:26 14 uur 26. De opeenstapeling van heuveltjes creëert in het peloton nu toch een golf aan aanvallen. 6 rensters slaan een klein gaatje, de voorsprong van Hammes bedraagt maar 1'20 meer. . De opeenstapeling van heuveltjes creëert in het peloton nu toch een golf aan aanvallen. 6 rensters slaan een klein gaatje, de voorsprong van Hammes bedraagt maar 1'20 meer.

clock 14:25 Opgave. Terwijl Hammes ook op de tweede beklimming van vandaag als eerste bovenkomt, krijgen we in de staart van de koers een nieuwe opgave. Lucie Jounier (Team Coop-Hitec Products) gooit de handdoek in de ring. . 14 uur 25. give up Opgave Terwijl Hammes ook op de tweede beklimming van vandaag als eerste bovenkomt, krijgen we in de staart van de koers een nieuwe opgave. Lucie Jounier (Team Coop-Hitec Products) gooit de handdoek in de ring.

clock 14:23 14 uur 23. Lang duurt haar aanval niet. Een minuutje later mag ze haar plek in het pak weer innemen. . Lang duurt haar aanval niet. Een minuutje later mag ze haar plek in het pak weer innemen.

clock 14:22 14 uur 22. Aanval Grace Brown! De Australische van FDJ springt op de Côte du Pératel weg uit het peloton. De hardrijdster heeft ongetwijfeld een plannetje uitgedokterd. . Aanval Grace Brown! De Australische van FDJ springt op de Côte du Pératel weg uit het peloton. De hardrijdster heeft ongetwijfeld een plannetje uitgedokterd.

clock 14:20 14 uur 20. Even probeerden 3 rensters de kloof naar de eenzame vluchter te dichten, maar al snel wordt die poging in de kiem gesmoord. . Even probeerden 3 rensters de kloof naar de eenzame vluchter te dichten, maar al snel wordt die poging in de kiem gesmoord.

clock 14:19 Côte du Pératel. Het wordt even pijnlijk voor de zwaardere dames in het pak, want de volgende klim doemt al op. De Côte du Pératel stijgt aan 5,3%, maar is wel maar 2 kilometer lang. . 14 uur 19. mountain Côte du Pératel Het wordt even pijnlijk voor de zwaardere dames in het pak, want de volgende klim doemt al op. De Côte du Pératel stijgt aan 5,3%, maar is wel maar 2 kilometer lang.

clock 14:17 14 uur 17. Hammes is boven. Hammes komt als eerste boven en heeft zo al 3 bergpunten op zak. Na een korte afdaling kan ze er nog meer verzamelen, want binnen enkele kilometers wacht de Côte du Pératel al. . Hammes is boven Hammes komt als eerste boven en heeft zo al 3 bergpunten op zak. Na een korte afdaling kan ze er nog meer verzamelen, want binnen enkele kilometers wacht de Côte du Pératel al.

clock 14:16 14 uur 16. 1 eenzame vluchter moet strijden tegen het peloton.

clock 14:13 14 uur 13. Heuvelachtige rit lijkt toch een sprintkans. Heuvelachtige rit lijkt toch een sprintkans

clock 14:13 14 uur 13. 2'05. De voorsprong van Hammes stijgt nu zelfs tot boven de 2 minuten. Het is de eerste keer in deze Tour dat een aanvalster zoveel speelruimte krijgt. . 2'05 De voorsprong van Hammes stijgt nu zelfs tot boven de 2 minuten. Het is de eerste keer in deze Tour dat een aanvalster zoveel speelruimte krijgt.

clock 14:10 14 uur 10. Vooraan in het peloton voorlopig weinig animo, achteraan moet Grangier wel al laten lopen op de eerste klim van de dag. . Vooraan in het peloton voorlopig weinig animo, achteraan moet Grangier wel al laten lopen op de eerste klim van de dag.

clock 14:04 Côte du Peyroux. De eerste klim van de dag is meteen ook de zwaarste. Niet door het stijgingspercentage, want dat ligt maar op 4%, wel door de lengte. De Côte de Peyroux is 4,8 kilometer lang. Een springplank voor nieuwe aanvallers? . 14 uur 04. mountain Côte du Peyroux De eerste klim van de dag is meteen ook de zwaarste. Niet door het stijgingspercentage, want dat ligt maar op 4%, wel door de lengte. De Côte de Peyroux is 4,8 kilometer lang. Een springplank voor nieuwe aanvallers?

clock 14:00 14 uur . Hammes bouwt op weg naar de Côte du Peyroux (3e) haar voorsprong beetje bij beetje uit. 1 minuut 45 al, maar een echt gevaar lijkt ze niet te vormen. Behalve voor Kastelijn dan, die op deze manier haar bolletjestrui kan kwijtspelen. . Hammes bouwt op weg naar de Côte du Peyroux (3e) haar voorsprong beetje bij beetje uit. 1 minuut 45 al, maar een echt gevaar lijkt ze niet te vormen. Behalve voor Kastelijn dan, die op deze manier haar bolletjestrui kan kwijtspelen.

clock 13:57 13 uur 57. Lorena Wiebes: "Ik moet eerst maar eens zien te overleven". Lorena Wiebes: "Ik moet eerst maar eens zien te overleven"

clock 13:55 13 uur 55. Een eenzame vluchter met een beperkte voorsprong, voor de sprintersploegen is dit een ideale situatie. . Een eenzame vluchter met een beperkte voorsprong, voor de sprintersploegen is dit een ideale situatie.

clock 13:53 Marte Berg Edseth. Na een tiental kilometer koers is het genoeg geweest voor Marte Berg Edseth (Uno-X). Ze zorgt voor de 7e opgave in deze Tour. . 13 uur 53. give up Marte Berg Edseth Na een tiental kilometer koers is het genoeg geweest voor Marte Berg Edseth (Uno-X). Ze zorgt voor de 7e opgave in deze Tour.

clock 13:49 13 uur 49. 1 minuut. In haar eentje laat Hammes het peloton steeds verder achter zich. Ze heeft al een minuut voorsprong beet. . 1 minuut In haar eentje laat Hammes het peloton steeds verder achter zich. Ze heeft al een minuut voorsprong beet.

clock 13:48 13 uur 48. Met een col van 3e categorie en 4 van 4e categorie vallen onderweg weer wat punten te rapen voor het bergklassement. Misschien krijgen we zo meteen wel al een move van Kastelijn, die vandaag in de bollen rijdt. . Met een col van 3e categorie en 4 van 4e categorie vallen onderweg weer wat punten te rapen voor het bergklassement. Misschien krijgen we zo meteen wel al een move van Kastelijn, die vandaag in de bollen rijdt.

clock 13:44 13 uur 44. Yara Kastelijn: "Zolang de trui maar in het team blijft". Yara Kastelijn: "Zolang de trui maar in het team blijft"

clock 13:42 13 uur 42. 20". Hammes krijgt onmiddellijk een bonus van 20 seconden. Komt er zo meteen nog gezelschap aan voor de Duitse? . 20" Hammes krijgt onmiddellijk een bonus van 20 seconden. Komt er zo meteen nog gezelschap aan voor de Duitse?

clock 13:40 13 uur 40. Hammes met een gaatje. De Duitse Kathrin Hammes (EF Education) is de eerste die een kloofje van betekenis bijeenfietst. Hoelang houdt ze het vol? . Hammes met een gaatje De Duitse Kathrin Hammes (EF Education) is de eerste die een kloofje van betekenis bijeenfietst. Hoelang houdt ze het vol?

clock 13:39 13 uur 39. Het klimwerk zit er al voor even op. Het peloton begint aan een afdaling richting de Côte du Peyroux. Is er een waaghals die een kloofje kan slaan op de dalende stukken? . Het klimwerk zit er al voor even op. Het peloton begint aan een afdaling richting de Côte du Peyroux. Is er een waaghals die een kloofje kan slaan op de dalende stukken?

clock 13:36 13 uur 36. Vanaf de start loopt het meteen omhoog. Verschillende rensters proberen daar gebruik van te maken en openen een eerste keer het vuur vooraan in het peloton. . Vanaf de start loopt het meteen omhoog. Verschillende rensters proberen daar gebruik van te maken en openen een eerste keer het vuur vooraan in het peloton.

clock 13:35 13 uur 35. Départ officiel! Kilometerpaal 0 doemt op en de jurywagen versnelt. Ze zijn begonnen aan etappe 3 van deze Tour! Kan iemand de rappe vrouwen een hak zetten? . Départ officiel! Kilometerpaal 0 doemt op en de jurywagen versnelt. Ze zijn begonnen aan etappe 3 van deze Tour! Kan iemand de rappe vrouwen een hak zetten?

clock 13:26 13 uur 26. Lotte Kopecky: "Alles op een sprint? Willen niet te veel krachten verspillen vandaag". Lotte Kopecky: "Alles op een sprint? Willen niet te veel krachten verspillen vandaag"

clock 13:20 13 uur 20. Officieuze start. Het peloton heeft zich op gang getrokken in Collonges-la-Rouge. Binnen een kwartiertje zwaait Marion Rousse vanuit de jurywagen met de vlag en mag de aanvalsregen beginnen. . Officieuze start Het peloton heeft zich op gang getrokken in Collonges-la-Rouge. Binnen een kwartiertje zwaait Marion Rousse vanuit de jurywagen met de vlag en mag de aanvalsregen beginnen.

clock 13:17 13 uur 17. Annemiek van Vleuten: "Er wordt om elke centimeter gevochten in de Tour". Annemiek van Vleuten: "Er wordt om elke centimeter gevochten in de Tour"

clock 13:16 13 uur 16. Julie De Wilde: "Het draait voorlopig een beetje vierkant". Julie De Wilde: "Het draait voorlopig een beetje vierkant"

clock 13:15 13 uur 15. Bij SD-Worx gaven ze al aan dat ze de koers vandaag niet zullen controleren. Speelt dat straks in de kaart van enkele aanvalslustige dames? . Bij SD-Worx gaven ze al aan dat ze de koers vandaag niet zullen controleren. Speelt dat straks in de kaart van enkele aanvalslustige dames?

clock 13:09 13 uur 09. Elisa Balsamo: "Probeer hier het goeie gevoel terug te vinden". Elisa Balsamo: "Probeer hier het goeie gevoel terug te vinden"

clock 13:08 13 uur 08. Marianne Vos: "Je moet weten waar je de energie moet inzetten". Marianne Vos: "Je moet weten waar je de energie moet inzetten"

clock 12:59 12 uur 59. Lotte Kopecky: "Alles hangt af van hoe andere ploegen zullen koersen". Bij SD-Worx hebben ze met Lotte Kopecky de gele trui in de rangen, maar mikken ze vandaag op een sprint met de nog rappere Lorena Wiebes. "De rit is niet zo lastig als die van gisteren", blikt Kopecky vooruit. "De finale is vlakker. Echt iets dat Lorena past, denk ik. Al moeten we zien hoe de koers zal verlopen. Of er ploegen zijn die toch willen aanvallen." "Daar hangt alles vanaf: hoe de andere teams zullen koersen. Maar ik hoop dat het een sprintkans wordt, en dat we voor Lorena kunnen gaan." . Lotte Kopecky: "Alles hangt af van hoe andere ploegen zullen koersen" Bij SD-Worx hebben ze met Lotte Kopecky de gele trui in de rangen, maar mikken ze vandaag op een sprint met de nog rappere Lorena Wiebes. "De rit is niet zo lastig als die van gisteren", blikt Kopecky vooruit. "De finale is vlakker. Echt iets dat Lorena past, denk ik. Al moeten we zien hoe de koers zal verlopen. Of er ploegen zijn die toch willen aanvallen." "Daar hangt alles vanaf: hoe de andere teams zullen koersen. Maar ik hoop dat het een sprintkans wordt, en dat we voor Lorena kunnen gaan."

clock 12:52 12 uur 52. Charlotte Kool: "Hoop dat ik de klimmersbenen heb van dag 1". Charlotte Kool: "Hoop dat ik de klimmersbenen heb van dag 1"

clock 12:50 12 uur 50. Binnen een halfuur mogen de rensters, met de gele Kopecky nog steeds op de eerste startrij, achter de jurywagen etappe 3 van deze Tour aanvatten. Een kwartier later beginnen ze officieel aan de rit van 147 kilometer. . Binnen een halfuur mogen de rensters, met de gele Kopecky nog steeds op de eerste startrij, achter de jurywagen etappe 3 van deze Tour aanvatten. Een kwartier later beginnen ze officieel aan de rit van 147 kilometer.

clock 12:43 148 rensters. Na de 3 opgaves tijdens de etappe van gisteren, staat vandaag ook Spela Kern (Cofidis) niet meer aan de start. Eerder stapten ook Benito en Vieceli al af. Zo bestaat het peloton nog uit 148 rensters, 6 minder dan aan de start van etappe 1. . 12 uur 43. give up 148 rensters Na de 3 opgaves tijdens de etappe van gisteren, staat vandaag ook Spela Kern (Cofidis) niet meer aan de start. Eerder stapten ook Benito en Vieceli al af. Zo bestaat het peloton nog uit 148 rensters, 6 minder dan aan de start van etappe 1.

clock 12:30 12 uur 30. Collonges-la-Rouge. De start ligt vandaag in het pittoreske Collonges-la-Rouge. Het dorp telt nauwelijks 500 inwoners, maar staat wel symbool voor het Franse landelijke erfgoed. Vanaf de start krijgen de rensters meteen alweer een hellende strook voor de wielen, voor ze beginnen aan een lange afdaling richting de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag. . Collonges-la-Rouge De start ligt vandaag in het pittoreske Collonges-la-Rouge. Het dorp telt nauwelijks 500 inwoners, maar staat wel symbool voor het Franse landelijke erfgoed.

Vanaf de start krijgen de rensters meteen alweer een hellende strook voor de wielen, voor ze beginnen aan een lange afdaling richting de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag.

clock 12:18 12 uur 18. Jürgen Roelandts: "Er zijn geen rustige dagen in de Tour". Jürgen Roelandts: "Er zijn geen rustige dagen in de Tour"

clock 12:14 12 uur 14. We kregen al een groene Philipsen bij de mannen, maar het zou zomaar eens kunnen dat we straks in Pau ook een groene Kopecky hebben. Maarten Vangramberen. We kregen al een groene Philipsen bij de mannen, maar het zou zomaar eens kunnen dat we straks in Pau ook een groene Kopecky hebben. Maarten Vangramberen

clock 07:38 07 uur 38. Een boodschap voor de sprinters: deze rit is een beetje heuvelachtig, maar rolt wel goed. Als het een massaspurt wordt, hebben de snelle renners een rechte lijn van 650 meter om hun kunnen te tonen. Koersdirecteur Marion Rousse. Een boodschap voor de sprinters: deze rit is een beetje heuvelachtig, maar rolt wel goed. Als het een massaspurt wordt, hebben de snelle renners een rechte lijn van 650 meter om hun kunnen te tonen. Koersdirecteur Marion Rousse

clock 07:38 Profiel van de 3e rit. 07 uur 38. Profiel van de 3e rit