Bondscoach Belgische vrouwen: "We moeten mikken op de wereldkampioenentrui met Kopecky"

De Belgische vrouwen maken geen geheim van hun plannen voor het WK in Glasgow: ze willen goud met Lotte Kopecky.

Ludwig Willems, de bondscoach van Kopecky en co, gaf bij de bekendmaking van de selectie aan dat de ploeg inderdaad alles op de winnares van de Ronde van Vlaanderen zal zetten.

"We gaan er alles aan doen om onze ambities waar te maken. Plan A is duidelijk: we mikken op succes met Lotte. Je weet in een koers echter nooit wat er kan gebeuren, waardoor we ook een plan B of C hebben. Wat dat is, zien we dan nog wel", aldus Willems.