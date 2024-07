Lorena Wiebes neemt revanche en stoot Jolien D'hoore van de zegetroon

Het gebeurde in de Zandbeekstraat in Zwevegem, na zo'n 10 km koers met een gegroepeerd peloton. Een twintigtal rensters tuimelde de gracht in, een fiets van het UAE-team brak zelfs in tweeën.

De organisatie kortte de etappe in. De enige plaatselijke ronde in Zwevegem werd geschrapt.

Na een slakkengang richting de finish liet Lorena Wiebes haar motor brullen. Gisteren won ze niet na een kwakje in het slot, dat zette ze met verve recht. Op revanche sprintte de Nederlandse alles en iedereen uit het wiel.

Sneu voor Jolien D'hoore, zij is haar record in de BeNe Ladies Tour kwijt. Zij won 8 ritten in haar carrière, Wiebes zit nu aan 9 stuks.



Later vandaag is er ook nog een individuele tijdrit van 11 km in Zwevegem in de Baloise Ladies Tour. Tenzij het fel onweert.