"Mijn ploeggenotes moesten zelfs wenen": wij bezochten Lotte Claes, die vertelt over rollercoaster na Omloop-triomf

ma 3 maart 2025 19:52

Twee dagen na haar overwinning in de Omloop zit Lotte Claes nog steeds in de zevende hemel. Al is het wel druk geweest met alle media-aandacht. "Ik kan me voorstellen dat als je elke keer wint, dat heel vermoeiend moet zijn", vertelt Claes met de grote glimlach.

Een rollercoaster aan emoties. Dat was de Omloop Het Nieuwsblad voor Lotte Claes.



Ze sprong mee in de vroege vlucht, kreeg bijna een kwartier voorsprong en maakte het dan af na een sprint van een kilometer.



Hoe kijkt ze 2 dagen later terug op haar triomftocht? "Ik ben al bekomen, maar het is vrij druk geweest. Mijn GSM is echt ontploft. Ik kan me voorstellen dat als je elke keer wint, dat heel vermoeiend moet zijn", lacht Claes.



"Toen mijn ploeggenotes over de finish kwamen, wisten ze niet dat ik gewonnen had. Ze waren superblij en moesten zelfs wenen. Dat doet deugd."



Claes bouwde met haar ploeggenotes een klein feestje op hotel. Het werd een kort nachtje, al had dat een andere reden. "De laatste kilometer bleef door mijn hoofd spoken. Maar met een positief gevoel, want ik had gewonnen."



Ik blijf gewoon Lotte Claes. Lotte Claes

De wereld van Lotte Claes stond de afgelopen dagen op zijn kop, toch blijft de 31-jarige Belgische er rustig onder. "Ik probeer om in het ritme te blijven. Gisteren heb ik 3 uur gefietst, en vandaag heb ik anderhalf uur losgereden."



Dat doet Claes met als doel om niet extra vermoeid te raken. Haar volgende koers is Dwars door Vlaanderen, maar de Vuelta is haar grote doel dit seizoen.



Als ze daar zou winnen, weet ze intussen wel hoe ze haar fles champagne moet openen. Tijdens de podiumceremonie van de Omloop verliep dat niet al te vlot.



"Het was al lang geleden. Het was een grote fles en ik wist niet meer zo goed hoe dat moest. Dan heb ik het maar aan Demi gevraagd, maar de volgende keer komt het helemaal goed."

Zeg niet meer Lotte Claes van Kamp Waes