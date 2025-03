"Powerplay met intriges uit verleden": Marijn de Vries legt Omloop-farce bloot en kijkt uit naar nieuwe soap

ma 3 maart 2025 19:15

De verrassende ontknoping in de Omloop voor vrouwen blijft ook 2 dagen later nog nazinderen in wielerland. Analiste Marijn de Vries voorspelt dat ook in de komende klassiekers er nog heel wat staat te gebeuren. "Het is een soap waarvan het verhaal zichzelf schrijft."

"De toevoeging van intriges en suspense zijn eigenlijk om van te smullen." 2 dagen na het bizarre wedstrijdverloop van de Omloop voor vrouwen kan analiste Marijn de Vries haar enthousiasme niet onderdrukken. "Mensen die het vrouwenwielrennen niet zo goed volgen, zullen bij zichzelf gedacht hebben dat de vrouwen niets van koers kennen." "Maar eigenlijk is er zaterdag op tactisch vlak net heel veel gebeurd." "We waren getuige van een soort powerplay met intriges uit het verleden. Al had ik niet gedacht dat die nog zo'n grote rol zouden spelen."

Er zijn verschillende dingen voorafgegaan aan de bizarre vertoning in de Omloop. Marijn de Vries

De Vries doelt daarmee in de eerste plaats op de scheiding tussen SD Worx-Protime en de tandem Vollering/Boom. "In zijn interview achteraf liet Boom duidelijk uitschijnen dat hij daar niet met gejuich is weggegaan." "Maar er zijn nóg meer dingen aan voorafgegaan", denkt De Vries. "In het verleden werd SD Worx soms verweten dat ze als beste ploeg ter wereld niet de verantwoordelijkheid namen om de koers in handen te nemen." "Ze lieten toen andere teams het vuile werk opknappen om vervolgens zelf met de zege te gaan lopen."

Spel in de auto's

Ook de drukke transfermarkt en de machtsverschuivingen in het vrouwenpeloton hebben volgens De Vries een rol gespeeld zaterdag. "In de eerste echt grote koers van het jaar wordt de pikorde bepaald. Niet enkel tussen de renners, maar ook tussen de ploegen onderling." "Als FDJ-Suez (de ploeg van Vollering en Boom) achter de ontsnapping was gaan rijden, zou iedereen vanaf nu naar die ploeg kijken om zijn verantwoordelijkheid te nemen." "In de ploegauto van FDJ-Suez zullen ze ook gedacht hebben: "We zullen kijken wat SD-Worx doet. En als zij het werk niet opknappen, zullen wij het ook niet doen."" "Het was een spel dat in de auto's werd gespeeld. Dat de ploegleiders na afloop de schuld op mekaar schoven, was dan ook geen grote verrassing."

Ook soap in de Strade Bianche?

De Vries denkt dat het tactisch spelletje van de Omloop zich zal voortzetten in de komende klassiekers. Te beginnen in de Strade Bianche. "Anna van der Breggen heeft gisteren iedereen afgeranseld in de Omloop door het Hageland om haar ploeggenote Gerritse te laten winnen." "Ik ben dan ook superbenieuwd of ze dat laatste stapje kan zetten en meekan met Vollering in de Strade."

Van der Breggen weet precies op welke knoppen ze moet drukken om Vollering te ontwrichten. Marijn de Vries