"Waanzinnig dat je jezelf zo in de voet schiet": na "ongeziene" Omloop zien Ruben en Ine hoe favorieten schuld afschuiven

zo 2 maart 2025 08:32

Terwijl een verrassende, maar beresterke Lotte Claes met de zege ging lopen, miskeek het peloton zich compleet op de vroege vlucht. Zo werd de 20e editie van de Omloop Het Nieuwsblad er een om niet snel te vergeten. Commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen blikken terug: "Als Tadej Pogacar dat zou doen, zegt iedereen dat hij zich belachelijk maakt."

Ruben: "Het is een fantastische Omloop Het Nieuwsblad geweest, omdat Lotte Claes de grootste overwinning uit haar carrière behaald heeft." "Maar tegelijk moeten we zeggen dat wat er gebeurd is, ongezien is. Ik heb ooit wel geweten dat een voorsprong groot was, maar toen keerde het nog."

Ine: "Ik herinner mij het moment waarop wij ons luidop afvroegen of dit echt het verloop van de koers kon worden. Het was een snertprestatie van het peloton." Ruben: “De enige reden dat je het niet gelooft, is omdat er in het verleden al heel rare omwentelingen zijn gebeurd.”



“Ik herinner mij Van Vleuten die eens 5 minuten goedmaakte op Mavi Garcia in de laatste tien kilometer van de Strade Bianche. Daar keerde het wel nog voor de topfavoriet en hier niet.”



De perfecte wedstrijd

Ruben: “Laten we beginnen met de winnares, want uiteindelijk verdient zij het meeste aandacht. Wie is ze en wat kan ze in de toekomst?”



Ine: “Vorig jaar viel Claes voor het eerst op tijdens de Tour de France.”



“Daar reed ze twee keer naar een top 15 en eindigde ze in de top 20 van de einduitslag. Dan weet je dat ze inhoud heeft. Ze moet het hebben van de lange inspanningen en klimwerk.”

“Vandaag reed ze 125 km in de aanval en voelde ze zich steeds beter worden. Het is een diesel.”

Ruben: “Ze wint ook omdat Nerlo op het einde in de sprint een bijzonder ondoordachte beslissing neemt. Waanzinnig eigenlijk dat je jezelf zo in de voet schiet.”

Ine: “Het liep overal fout. Zowel in het peloton als in de kopgroep. Wie begint er nu op een kilometer afstand te sprinten, wetend dat je de snelste gaat zijn in de sprint?” “Een kilometer ervoor zagen we Lotte demarreren, maar de Poolse zat snel terug in het wiel. Dan moet je langer wachten.”

Of zij nu koers na koers zal beginnen te winnen, is een ander verhaal. Ine Beyen

Ruben: “Op een paar kopbeurten na is Claes de enige renster die de perfecte wedstrijd heeft gereden.”



“Ze heeft lange tijd gebruikgemaakt van het kwartet vooraan en wanneer ze de troeven op tafel moest gooien op de Muur, heeft ze dat gedaan." Ine: “Af en toe moet je durven te pokeren en in het wiel blijven zitten. Al die keren dat ze gestorven is. Rechtstaan, weer gaan zitten, opnieuw rechtstaan. Chapeau.”

Ruben: “Hebben we nu een nieuwe winnares beet?”

Ine: “Er zijn dingen gebeurd tijdens de wedstrijd die in haar voordeel hebben gespeeld. Of zij nu koers na koers zal beginnen te winnen, is een ander verhaal.”

Ruben: “In de toekomst zal ze niet meer zo makkelijk vooruit kunnen rijden. Al kende het peloton haar wel al na de goede resultaten in de Tour.”

Ine: “Claes is een renster die goed de koers kan lezen. Dat bewees ze in de Tour." "Ze is nog maar twee jaar prof, maar heeft wel de intelligentie om te weten wat er zal gebeuren."

Geen excuses

Ruben: “Het is een Omloop Het Nieuwsblad geworden die we lang gaan herinneren. Maar voor het vrouwenwielrennen niet met de gespreksstof die je wil.”

Ine: “Het is niet de reclame die we nodig hebben. Het trok werkelijk op geen hol.”

Ruben: “Daar moet je ook hard in durven te zijn.”

Ine: “Nog meer dan het verloop van de wedstrijd schrik ik van de interviews nadien.” "Lars Boom en Demi Vollering die de verantwoordelijkheid naar SD Worx-Protime schuiven, terwijl Wiebes de schuld bij FDJ legt. Wie moet er op den duur de koers dragen?”

SD Worx, FDJ-Suez en Canyon/SRAM hebben geen enkel excuus. Ruben Van Gucht

Ruben: “Alle toppers hadden gewoon een pionnetje moeten zetten.”



Ine: “Tuurlijk. Movistar, SD Worx, FDJ - SUEZ en waarom niet Fenix-Deceuninck? Zij hebben met Puck Pieterse een renster die hier heel goed blijkt te zijn.”



“Er was totaal geen organisatie binnen de ploegen. Ze kijken allemaal naar elkaar.”



Ruben: “Op basis van de vorige seizoenen heb je toch een bepaalde rangorde: Lorena Wiebes is de snelste, Vollering de sterkste. Daar moet voor gereden worden.”



“Niewiadoma moet als Tour-winnares, en met een sterke Canyon-ploeg, ook haar verantwoordelijkheid nemen. Die drie ploegen hebben geen excuus.”



Ine: “FDJ-Suez zegt dat niemand met hen wou meedoen en zij de enige waren die initiatief toonden. Het kalf was al verdronken op dat moment.”

Ruben: “Vollering zegt nadien dat je moet rijden naar een sprint. De Omloop Het Nieuwsblad is geen sprintkoers. Dat is dus een heel fout argument.”

“Kijk naar de erelijst. Hier kunnen topfavorieten het afmaken. Vollering zijnde, ligt hier een terrein waar je makkelijk afscheid kan nemen van de sprinters.”

“Het is belachelijk dat zij zegt dat het niet aan haar ploeg was. Zij is samen met Kopecky de nummer één van de wereld. Als Pogacar dat zegt, zou iedereen zeggen dat hij zich niet moet aanstellen."



Ine: “Wat heeft Boom eigenlijk gedaan tijdens de wedstrijd? Je kan zeggen dat de rensters naar elkaar kijken, maar het zijn de ploegleiders die dat moeten doen.” Ruben: “Het is niet omdat SD Worx pokert, dat FDJ ook moet pokeren.”

Ine: “Helemaal akkoord.”

Ruben: “Je moet gewoon durven te zeggen: “Oké, dan doen wij het wel helemaal alleen en rijden we jullie er straks af.” Zeker gezien de sterkte van Vollering.”

Zegen voor het Belgische wielrennen

Ruben: “Even terug naar Lotte Claes om af te ronden. Deze overwinning is een zegen voor het Belgische wielrennen.”

“Kopecky doet het al een paar jaar helemaal alleen. Justine Ghekiere heeft er zich mooi bijgezet en nu is er weer een pionnetje.”

Ine: “Het is geen hoogzomer in Belgisch wielerland, maar ze heeft wel de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen.” “Halverwege het jaar komt ook Shari Bossuyt terug, die stilletjes aan weer zal beginnen te koersen.” Ruben: “Er lijken betere tijden aan te breken.” Ine: “Als Belg bekijken we het na zo’n dag toch positief.” Ruben: “Ik ben ook blij voor Lotte Kopecky. Na verloop van tijd wordt het heel ondankbaar dat in elke koers maar naar één persoon gekeken kan worden.”

Ine: “Uiteindelijk heeft ze het wel aan zichzelf te danken. Na een inspanning van 125 kilometer moet je het altijd nog doen.”

De andere ploegleiders en toppers moeten vooral in de spiegel kijken. Ruben Van Gucht