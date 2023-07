EK skeeleren: Belgen sluiten pistetoernooi af met 3 keer brons

Jason Suttels (22) zelf reed naar brons op de 1.000 meter. Hij eiste de koppositie op, maar zag in de laatste ronde de Fransman Loubineaud en de Italiaan Marsili nog voorbijsnellen.

Ook de junioren Jorun Geerts en Lyssa Vansteenkiste reden in de prijzen. Allebei dankten ze hun derde plaats aan een sterk eindschot.

Na een rustdag is het morgen tijd voor de wegraces in Valence, zondag is er de afsluitende marathon.

Bart Swings is er niet bij in Frankrijk. De Belgische wereldtopper spaart zich voor het WK van volgende maand in Italië.