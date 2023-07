Jason Suttels wordt in Franse tang genomen en valt buiten de prijzen op EK skeeleren

Vier ronden voor het einde van de tien kilometer lange koers, werd Suttels in de tang genomen door twee Franse skaters. Hij kwam even buiten de baan terecht en zag zijn kans op een medaille zo gefnuikt worden.

Op de eerste dag van de Europese kampioenschappen skeeleren in Valence d'Agen in Frankrijk hebben de Belgen naast eremetaal gegrepen. Een vierde en een vijfde plaats waren de beste klasseringen. Die laatste klassering, van Jason Suttels op de afvallingskoers, kwam er na een incident.

Geen medailles

Ook de vierde plaats van junior Jorun Geerds, eveneens op de afvallingsrace, was weinig aan te merken. De skater uit Zemst moest buigen voor Aubane Plouhinec uit Frankrijk, die haar al vaker had verslagen. De tweede en derde plaats waren voor de Portugese Jessica Rodrigues en de Italiaanse Giulia Presti.

Op de 200 meter bleven de Belgische skaters - op één na - buiten de finales. Bij de jongste junioren eindigde Stan Beelen als zevende. Hij is één van de drie broers Beelen, die deel uitmaken van de uit zeventien skeeleraars bestaande nationale delegatie.

Net als veel anderen hadden de Belgische skeeleraars een week de tijd genomen om aan de parabolische piste te wennen. De baan dateert uit de jaren tachtig, toen er nog op rolschaatsen werd gereden.

De ondergrond is geen beton of asfalt en heeft geen coating, zoals de meeste banen van nu, maar graniet. Twee keer eerder, in 1993 en 2002, werden in Valence Europese kampioenschappen gehouden. In 2001 was de piste Jacques Fronton zelfs het decor van de