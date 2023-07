Geen EK skeeleren voor Bart Swings: "Ik focus me op het WK"

Bart Swings was wel geselecteerd voor het EK skeeleren, maar heeft bedankt voor die eer. De meervoudige wereld- en Europees kampioen skeeleren wil zijn piek in het skeelerseizoen bewaren voor het WK.

"Ik focus me dit jaar op het WK voor het skeeleren", liet hij zondag weten. De wereldtitelstrijd wordt van 26 augustus tot en met 3 september in Italië gehouden. Vorig jaar veroverde Swings bij het EK in Italië drie titels. Dat toernooi volgde op de World Games in de Verenigde Staten.

De afgelopen weken toonde Swings goede skeelervorm bij internationale marathonwedstrijden. Met een half oog kijkt de olympische schaatskampioen al naar de komende winter. Vanaf 7 augustus staat hij in Heerenveen op het ijs.