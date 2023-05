Bart Swings neemt vrede met één BK-titel en gunt ook ploegmaat zege

Stien Vanhoutte schoot twee keer raak op het BK op de weg in Leuven. Ze won zowel de "one lap" over één ronde als de afvallingskoers. Zo schreef de West-Vlaamse ook de allroundtitel op haar naam.

Bij de mannen was Bart Swings het sterkst over één ronde. De olympische schaatskampioen was Robbe Beelen, Indra Médard en Suttels te snel af.

In de afvallingskoers over tien kilometer bij de mannen waren Swings en Suttels een klasse apart. Suttels mocht de streep als eerste passeren en won zo ook de allroundtitel.

Net als Vanhoutte boekte Lyssa Vansteenkiste bij de junioren twee zeges.