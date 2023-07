Serge Pauwels verkende de tijdrit: "Fietswissel? Het sop lijkt mij de kool niet waard"

Serge Pauwels nam de hele verkenning voor zijn rekening en kwam tot de conclusie dat het een stevige hap wordt.

"Iedereen praat over de Côte de Domancy op het einde, maar we beginnen al met een eerste klimmetje. Dat is ongeveer anderhalve kilometer aan 9 procent. Het is een steil ding en het breekt je ritme volledig."

Boven volgt een afdaling. "Het wegdek gaat 5 à 6 procent naar beneden en je slingert voortdurend. Het zijn geen al te stevige bochten, maar een goeie verkenning is noodzakelijk. Dan kun je die bochten goed in de beugel nemen. Je haalt er snelheden tot 70 km/u."

Na een vlak intermezzo bereiken de renners dan de Côte de Domancy. "Voor mij is die even steil als het eerste knikje, maar met 2,5 kilometer is die helling dus nog wat langer."

"Het wordt een zwaardere inspanning. Als je daar boven komt, dan blijft het nog een paar kilometer vervelend hellen op een brede weg."