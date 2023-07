Bekijk de samenvatting en cruciale fases: zelfs Vingegaard en Pogacar kiezen de aanval in chaotische rit

Bekijk de samenvatting van de tiende rit van de Tour 2023

Fase 1: Spervuur aan aanvallen mét Pogacar en Vingegaard

De glooiende etappe nodigt meteen uit tot aanvalspogingen. Verrassend genoeg springen ook gele trui Jonas Vingegaard en witte trui Tadej Pogacar mee, met in hun zog ook andere klassementsrenners. Radiocommentator Christophe Vandegoor gelooft zijn ogen niet: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”.

Fase 2: Van Aert raakt niet weg, Alaphilippe brengt alles samen

Vingegaard en Pogacar houden het voor bekeken in de ruime kopgroep, terwijl Wout van Aert net vanuit het peloton de sprong naar voren maakt. Op de tweede klim van de dag komt alles onder impuls van Alaphilippe weer samen. Van Aert moet verrassend lossen en ook Bardet en Gaudu zien sterretjes.

Fase 3: Kopgroep met 14 leiders

In de chaotische etappe blijft het vechten om weg te raken. Uiteindelijk ontstaat een ruime kopgroep van 14 renners met onder meer Alaphilippe, Skjelmose, Bilbao en O’Connor. In het peloton komen Van Aert, Gaudu en Bardet weer aansluiten. Van Aert zet zich meteen op kop.

Fase 4: Kort intermezzo met Van Aert en Van der Poel, Neilands gaat solo

Onder impuls van Van der Poel knabbelt het peloton aan de achterstand op de kopgroep. Samen met Van Aert glipt Van der Poel zelfs even weg, maar de Nederlander zet zich al snel recht en ook Van Aert wordt opnieuw gegrepen.

Fase 5: Neilands zingt het niet uit, Bilbao maakt het af

Op ruim 3 kilometer van de finish is het liedje van Neilands uit. De Let wordt gegrepen door achtervolgers Zimmermann, O'Connor, Bilbao, Chaves en Pedrero. Bilbao toont zich na een prangende slotkilometer de snelste in de spurt, hij troeft Zimmermann en O'Connor af.