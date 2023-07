Optimisme troef bij Jumbo-Visma: "Hadden zelf niet verwacht dat Jonas nu al geel zou dragen"

Na iets meer dan een week blijven er nog maar 2 kanshebbers op de eindzege in de Tour de France over, niet toevallig ook de 2 renners die iedereen op voorhand had aangestipt. "Ik denk dat we een strijd krijgen tussen Vingegaard en Pogacar tot in Parijs."

Jonas Vingegaard had na de rit naar Laruns bijna een minuut voorsprong op zijn rivaal Tadej Pogacar. Daar schiet na de Puy de Dôme nog maar 17 seconden van over.



"Dat is geen mentale tik", zegt ploegleider Grischa Niermann. "We wisten dat die klim van gisteren Pogacar beter zou liggen. Jonas is nog altijd heel overtuigd van zijn kunnen." "Eigenlijk staan we zelfs eerder onverwacht nu al in het geel. Uiteraard hadden we liever 5 minuten voor gestaan dan 17 seconden. Maar je staat ook liever 17 seconden voor dan achter." Niermann denkt dat het zwaardere tweede deel van de Tour in het voordeel van Vingegaard zal spelen. "Er zijn al heel veel renners moe, maar het allerzwaarste moet nog komen. Ik denk dat dat meer in het voordeel van Jonas is. Al verwacht ik een strijd tot Parijs." Zou Pogacar door zijn verstoorde voorbereiding niet frisser moeten zijn in de 3e week? "Dat kan. Of die gebrekkige voorbereiding speelt hem dan juist parten. Wij weten in ieder geval dat Jonas optimaal is voorbereid."

We hadden liever 5 minuten voorgestaan dan 17 seconden, maar beter 17 seconden voor dan achter. Grischa Niermann (Jumbo-Visma)

"Wout moet het moreel hoog houden: hij is gewoon heel goed"

Niet alleen Vingegaard is optimaal, héél Jumbo-Visma is op de afspraak. Terwijl op voorhand werd gedacht dat een versterkt UAE de gele brigade misschien wel naar de kroon zou steken. "We zijn er altijd van overtuigd geweest dat we de sterkste ploeg hadden en dat hebben we de voorbije dagen ook getoond. Het is alleen jammer dat we nog geen ritzege hebben gepakt." Wout van Aert greep er een paar keer naast en noemt het zelf een Tour van 'net niet'. "We moeten wel vaststellen dat hij weer supergoed is. Alleen won hij de voorbije jaren elke keer als we voor hem reden." "In Limoges raakte hij ingesloten en die 2e rit had hij ook kunnen winnen", merkt Niermann op. "Wout moet vooral het moreel hoog houden. Hij is gewoon heel goed in orde." Niermann vindt het nog altijd een goeie keuze dat Van Aert groen uit zijn hoofd heeft gezet dit jaar. "Dat hebben we samen beslist. Door niet voor al die punten mee te doen, is Wout hopelijk iets minder moe met het oog op het WK."

Vingegaard: “Spannende strijd tot in Parijs”

Ook Jonas Vingegaard ontsnapte niet aan de verplichte mediaopdracht tijdens de rustdag. De Deense geletruidrager zag zijn voorsprong op Pogacar de voorbije dagen gaandeweg slinken, maar maakt toch een positieve tussenbalans. “Het was een goede eerste week. Ik had verwacht om op dit moment in de Tour achterstand te hebben. Des te beter dus dat ik voorsprong heb. Ik heb enkele heel goede ritten gehad en ik denk dat de ritten die mij het meest op het lijf geschreven zijn er nog aan komen.” “Ik wist dat ik meteen op niveau moest zijn. Ik ben in vorm en klaar om het gevecht aan te gaan. Het is een heel mooi duel met Pogacar, hoe we elke dag de strijd aangaan. De ene dag ben ik beter, de andere steekt hij er bovenuit. Het wordt nog een spannende strijd tot in Parijs.” “Wie nu de favoriet is voor de eindzege? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk niet dat er een uitgesproken favoriet is, maar dat we allebei kans maken.” “Het grootste verschil zal nu de vermoeidheid zijn. In de eerste week heb je daar nog geen last van, maar nu zal dat gaan opbouwen. Er komen heel zware dagen aan met lange etappes en veel klimwerk.”

Wie nu de favoriet is voor de eindzege? Moeilijke vraag. Ik denk niet dat er een uitgesproken favoriet is, maar dat we allebei kans maken. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)