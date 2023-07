José De Cauwer ziet "geen geslaagd plan" bij Jumbo-Visma: "En voor de motoren zijn er geen excuses"

"De motoren moeten vooruit denken"

Renaat: "Ligt de verantwoordelijkheid deels bij ASO dat er niet in slaagt om het publiek in het gareel te houden zonder nadarhekken? Ze hopen dat een touw het doet."

"Er moest iets gebeuren op 500 meter van de top. Oké, je weet niet exact wanneer, maar je moet denken met de renners. Er was geen vast punt voor die aanval, maar Tadej Pogacar moest in de remmen voor 2 motoren: eentje van de tv en een fotograaf. En de ene zal het op de andere steken."

José: "Ja, ja. Het is goed. Een beetje beleving moet, hé. We zullen deze etappe niet snel vergeten. Maar of we ook wijzer geworden zijn? Niet echt, neen."

Renaat: "De eerste Alpenetappe was bewogen. Het begon met een massale valpartij, dan kregen we de lange neutralisatie en uiteindelijk het spektakel op de Joux Plane met heel wat haakjes en ogen. Ben je al gekalmeerd?"

"Stel dat de Tour beslist wordt met 1 seconde..."

"Het is gewoon jammer dat het gebeurd is. Ze stonden bijna stil en je wist dat er een explosie zou volgen. Oké, als die motor wegrijdt, dan komt het publiek er weer tussen. Maar je hebt ook een helikopter voor de beelden."

José: "Hij is kwaad op de situatie. Conditioneel zal hij hierdoor niet verbeteren. Hij kweekt misschien wat gramschap, maar dat mag morgen geen leidraad zijn. Maar stel dat de Tour beslist wordt met 1 seconde, dan spreek je hier wel over. Maar zover zal het wel niet komen."

"Het plan van Jumbo-Visma is niet geslaagd"



Renaat: "Wat wilde Jumbo-Visma bereiken met het moordende tempo vandaag. Is hun plan geslaagd?"

José: "Het levert 1 seconde op, maar het plan is niet geslaagd. De ploegleiding vertelde achteraf dat ze Pogacar wilden lossen. Als hij vrij spel had op de Joux Plane, dan kon hij misschien met 100 meter de afdaling in. Je weet niet of Jonas Vingegaard dan nog terugkeert, maar op de klim was de Deen niet de betere van de twee."

Renaat: "We zagen geen aanval van hem?"

José: "Neen. En die versnelling voor de bonificaties was niets. Pogacar zette de deur open en dat incident zat in zijn benen."

Renaat: "Hoe straf was die kopbeurt van Wout van Aert? Hij was gelost, maar keerde toch terug."

José: "Heel straf. Hij pompte zich nog even op en maakte met zijn armen ruimte tegen Rafal Majka."

"Al was het eigenlijk beter voor Tadej Pogacar, want achteraf had hij ook nog Adam Yates. En die kon Sepp Kuss lossen. Qua ploeg was Jumbo-Visma onderweg de sterkste, op de Joux Plane was het UAE."