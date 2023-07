Carlos Rodriguez is de lachende derde na bokskamp tussen de 2 zwaargewichten, Jonas Vingegaard loopt 1 seconde uit

Rodriguez kon achteraf moeilijk vatten dat hij de zege beet had. "Ik heb er geen woorden voor. Hier zijn is al een droom, winnen is helemaal ongelooflijk", straalde hij.

"Dit is de beste wedstrijd ter wereld en nu heb ik wat ik altijd al wou: een overwinning. Ik ben dan ook super dankbaar voor het geloof van mijn team in mij."

Nadat hij moest lossen op de Joux Plane, had hij nochtans niet meer verwacht dat hij nog zou kunnen winnen. "Ik wilde gewoon een goede klim rijden op mijn tempo en daarna zo snel mogelijk dalen", vertelt hij.

"Maar ik zag dat ze voorin naar elkaar keken, dus daar profiteerde ik van in de afdaling. Ik nam wat risico's en het was nipt in een paar bochten, maar het is gelukt."