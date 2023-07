Tadej Pogacar spaart de motards (op de Franse tv): "Een weggegooide cartouche, maar het was een goeie dag"

Tadej Pogacar zat er ondanks de aanwezigheid van zijn partner toch wat beteuterd bij.

De Franse rechtenhouder krijgt elke dag de eerste reactie van de hoofdrolspeler(s) en daarin toonde Pogacar zich niet ontevreden.

"Het was een harde dag. Jumbo-Visma reed supersnel en ik heb het geprobeerd, maar Jonas (Vingegaard) was sterk genoeg om terug te keren."

"Ik wilde het daarna kort voor de top nog eens proberen, maar dat is niet gelukt. Het was een goeie dag."

Deze Tour wordt een secondespel. "Zo is het en zo zal het ook de komende dagen zijn. Zelf kwam ik niet in de problemen. Ik voelde me de hele dag goed. Ik kan met vertrouwen uitkijken naar de komende dagen."

Waarna de Franse tv dé vraag niet uit de weg ging: wat dacht hij van de hinderlaag met de motoren op de Joux Plane?

"Ik wilde nog één keer voluit gaan en alles geven gedurende een minuut. Het was een weggegooide cartouche, maar het is wat het is", toonde hij zich mild.

Ook bij de verzamelde pers toonde de Sloveen zich hoffelijk. "Het was een beetje zonde, maar het zal het eindresultaat niet veranderen."