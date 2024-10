Veelwinnaar Merlier of groene trui Girmay: laatste dag om te stemmen op dé Snelle Eddy!

Wielerclub Wattage, de koerspodcast van Sporza, sluit het seizoen feestelijk af met De Eddy's. In Carré Willebroek komt de club nog één keer samen om awards uit te delen aan de renners en rensters die het voorbije seizoen kleurden. U kunt die mee toekennen, maar vanavond sluiten de stembureaus.

Wielerclub Wattage kan het wielerseizoen niet zomaar laten eindigen en daarom wordt de kroon op het werk gezet met de Eddy's.

De Opper Eddy gaat bijvoorbeeld naar de man of vrouw die er afgelopen seizoen boven uitstak, maar er zijn ook andere categorieën, al dan niet met een klein hoekje af.



De leden van Wielerclub Wattage - Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Ruben Van Gucht - blikken terug op triomfen en teleurstellingen, van Sanremo over de Tour en Olympische Spelen tot en met het WK.



Ze geven ook hun mening over wie met een Eddy naar huis mag, maar uiteindelijk beslist het publiek wie wint. Op Sporza kan er vanaf 30 september 13 dagen lang gestemd worden voor De Eddy's in de 6 verschillende categorieën. Vandaag is de laatste dag.