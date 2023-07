BEKIJK: Hoog bezoek voor Christian Benteke: Amerikaanse president Joe Biden komt handjes schudden

Voetbal is steeds meer 'hot' in de Verenigde Staten. En dat is zelfs de president niet ontgaan.

Woensdag wordt naar jaarlijkse gewoonte de All-Star Game gespeeld. De apotheose van de MLS-competitie. De Amerikaanse sterren nemen het dit jaar op tegen Arsenal.

Christian Benteke, topschutter bij D.C. United, is hiervoor geselecteerd en werd ter voorbereiding uitgenodigd op het Witte Huis.

In de tuin speelde de selectie er eerst een potje voetbal met lokale kinderen. En op het einde van de dag kwam ook Joe Biden de spelers nog even groeten.