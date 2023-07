30 centimeter gekrompen? Benteke lost foutje in EA Sports FC eigenhandig op

Het voetbalspelletje ligt nog niet in de winkelrekken en toch hebben aandachtige kijkers al een foutje opgemerkt in de trailer van EA Sports FC, de nieuwe naam voor FIFA. Christian Benteke - nochtans 30 cm groter dan Lorenzo Insigne - kijkt de Italiaan in de ogen in het filmpje. Benteke loste het foutje dan maar eigenhandig op.