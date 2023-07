"Sí, Muchachos!" Lionel Messi tekent zijn contract bij Inter Miami

De overgang van Lionel Messi naar Inter Miami is helemaal afgerond. Na jaren van plannen en doorzetten heeft Inter Miami eindelijk zijn voetbalicoon beet. Zondag wordt Messi meteen voorgesteld aan de fans van Inter Miami in het stadion.

Met een ludiek filmpje kondigde de Amerikaanse ploeg het nieuws aan. "Sí, Muchachos!", zegt Messi daarin. Messi heeft een contract getekend voor 2,5 seizoenen en zal jaarlijks tussen de 50 en 60 miljoen dollar verdienen.

Wanneer de Argentijn zijn eerste match voor zijn nieuwe ploeg zal spelen is nog niet bekend, maar het kan in principe volgende week vrijdag. Dan speelt Inter Miami in de Leagues Cup tegen Cruz Azul uit Mexico.

"Ik kijk er heel erg naar uit om deze volgende stap in mijn carrière te starten", zegt Messi. "DIt is een fantastische kans en ik wil mijn steentje bijdragen aan dit mooie project van Miami. Ik ben gretig om te starten met helpen in mijn nieuwe thuis."