Nafi Thiam schrapt Monaco en Londen van haar planning door "kleine blessure"

Onderling respect

Afgelopen woensdag vertelde Nafi Thiam na het verspringen in Luik nog dat ze de weken voordien hinder had ondervonden van de achillespezen. "Maar het goede nieuws is dat ik er hier niets van gevoeld heb", zei ze in Luik nog.



Ondertussen zijn de klachten dus vermoedelijk teruggekeerd, al is het nog niet bevestigd dat het opnieuw om de achillespezen gaat. Thiam schrapt het hoogspringen in Monaco en het verspringen in Londen.

"Uit voorzorg", zo laat haar management weten. "Het BK blijft op haar planning staan."

Het BK atletiek in Brugge staat op 29 en 30 juli gepland. Het is nog niet bekend welke proeven Thiam daar afwerkt, maar in Luik liet de tweevoudige olympische kampioene uitschijnen dat ze vermoedelijk voor de 100 meter horden zou opteren, eventueel aangevuld met een tweede discipline.

Het BK is voor Thiam de laatste voorbereidingswedstrijd in aanloop naar het WK in Boedapest, dat van start gaat op 19 augustus en waar ze haar titel verdedigt.