Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen boeken WK-ticket op 1.500 meter op Nacht van de Atletiek

Op de Nacht van de Atletiek in Heusden wagen Belgische atleten vaak hun kans om een limiet te lopen voor een internationaal toernooi. De poging van Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen op de 1.500 meter was succesvol.

Verheyden eindigde als tweede in 3'33"77, Vermeulen werd vierde in 3'34"16. Voor het WK atletiek in Boedapest (van 19 tot en met 29 augustus) was 3'34"20 vereist. Daar doken Verheyden en Vermeulen dus allebei onder. Ze liepen ook beiden een persoonlijk record.

"Of dit een verrassing is voor mij? Nee", zei Verheyden. "Nu klink ik misschien een beetje fel, maar ik wist gewoon dat ik het in mij had. Ik liep in juni al 3'34" en daarna ben ik nog op hoogtestage geweest, en die heeft nu gerendeerd."

"De Nacht van de Atletiek is een magische wedstrijd waar ik altijd goed loop, en dat is weer maar eens gebleken. Op het WK wil ik de halve finales halen. Dat is mij vorig jaar nét niet gelukt. De finale halen lijkt me iets te ambitieus."

Ook Vermeulen was in de wolken met zijn kwalificatie. "Het is van het WK U18 in 2015 geleden dat ik nog eens een internationaal toernooi haalde. Het zijn lange, zware jaren vol blessures geweest en ik ben heel blij dat ik het toch eens tot op een WK schop bij de grote jongens."