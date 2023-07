Nafi Thiam voegt verspringen in Londen aan haar programma toe

Na het hoogspringen in Lausanne waagt Nafi Thiam zich aan het verspringen in Londen. Ze neemt het er op tegen de Britse Katarina Johnson-Thompson, de wereldkampioene zevenkamp van 2019, en Jazmin Sawyers, de regerend Europees indoorkampioene in het verspringen.

"Ik kan niet wachten om deel te nemen in Londen, aan een competitie op hoog niveau", zei Thiam in een reactie. "Het is een paar jaar geleden dat ik er deelnam, maar ik hou goede herinneringen over aan het WK."

Thiam veroverde er in 2017 haar eerste wereldtitel in de zevenkamp. "De competitie in Londen zal belangrijk zijn in mijn voorbereiding op het WK in Boedapest."

Thiam zal voor het WK in Boedapest aan geen enkele volledige zevenkamp deelnemen. Ze bezit het Belgisch record in het verspringen met 6,86m. Op 12 juli neemt ze op de meeting in Luik ook deel aan het verspringen.