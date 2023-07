Dylan Borlée 2e op 400 meter in Lausanne, Thiam 8e in hoogspringen

Op de zevenkamp van Ratingen had Nafi Thiam het hoogspringen links laten liggen, maar dat maakte ze in Lausanne goed tegen de hyperspecialisten.



De tweevoudige olympische kampioen in de zevenkamp begon met een missertje op 1,79 meter, maar daarna volgden snel goeie pogingen over 1,83m, 1,87m en 1,91m.



Daar zou het uiteindelijk bij blijven voor Thiam, want op 1,94 meter faalde ze drie keer. De overwinning was voor de Australische Nicola Olyslagers, die met 2,02 meter haar persoonlijke (en nationale) record evenaarde.

Op de 400 meter maakte Dylan Borlée indruk met een tweede plek in een tijd van 45"86 (persoonlijk record: 45"18). Zijn snelste tijd dit seizoen was 45"80. De overwinning ging naar de Botswaan Leungo Scotch in 44"94.

De Ethiopiër Berihu Aregawi liet zich opmerken met een kanontijd (12'40"45) op de 5.000 meter. Daarmee mag hij zich de vijfde snelste man ooit op de afstand noemen. De Oegandese wereldrecordhouder Joshua Cheptegei (12'35"36) eindigde als tweede (12'41"61).