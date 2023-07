Elien Vekemans verovert zilver in het polsstokspringen op EK atletiek U23 in Espoo

Elien Vekemans heeft zilver veroverd op het EK atletiek U23 in het Finse Espoo.

De Belgische polsstokspringster ging over 4,45 meter en kwam vijf centimeter tekort voor- het goud.

Op 4,30 meter had Vekemans twee pogingen nodig, waardoor ze even in een niet al te interessante uitgangspositie belandde, maar daarna ging ze bij haar eerste beurt vlot over de 4,40 meter en begon het podium al te lonken.

Toen ze vervolgens bij haar tweede beurt ook over 4m45 ging, mocht ze zich zeker wanen van een medaille, en minstens zilver, want er bleven slechts twee atleten in competitie.

Daarna ging de lat naar 4,50. Dat zou een evenaring van haar eigen Belgisch record U23 betekenen voor Vekemans, maar ze slaagde niet in die opzet.

Het goud ging met 4,50 meter naar de Française Marie-Julie Binnon.