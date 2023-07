Delphine Nkansa strandt op zucht van het podium in finale 100 meter op EK U23

Het was fris en regenachtig in Espoo, geen ideale omstandigheden om te spurten.

Iedereen bleef een eindje boven haar persoonlijk record, en dat gold ook voor Delphine Nkansa. In de halve finales op donderdag liep ze nog een persoonlijk record van 11"22. Ze naderde zo tot op vijf honderdsten van het Belgisch belofterecord van Kim Gevaert.

Vrijdag bleef het bij 11"36. Het goud ging in 11"22 naar de Nederlandse N'Ketia Seedo. De Hongaarse Boglarka Takacs won zilver in 11"30, de Zwitserse Melissa Gutschmidt brons in 11"33.

De twee Belgische hordelopers sneuvelden in de halve finales. Vooral in het geval van Yanla-Ndjip Nyemeck, die op voorhand luidop van goud droomde, was dat een teleurstelling. Ze zette met 13"71 de veertiende tijd neer op de 100 meter horden.

Op de 110 meter horden bij de mannen werd het nét niet voor Elie Bacari, die met 13"94 de negende tijd van alle halvefinalisten klokte.