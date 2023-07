Dinamo Kiev is razend op Fenerbahçe, dat in Rusland oefent: "Bloedgeld"

"Bloed op jullie handen." Met een visual van het logo van Fenerbahçe, de club van Rode Duivel Michy Batshuayi, en dat van de Russische gasmaatschappij Gazprom klaagt Dinamo Kiev de beslissing van Fenerbahçe aan.



De Gazprom Arena in Sint-Petersburg is vanaf vandaag het toneel van de Pari Premier Cup met naast Fenerbahçe ook Zenit Sint-Petersburg, in handen van Gazprom, Rode Ster Belgrado (Ser) en Neftci (Aze) als deelnemers.



Na de invasie in Oekraïne werden de Russische teams geweerd uit de clubcompetities van de UEFA en de FIFA.



"Het bloedgeld van Gazprom heeft over alles een schaduw geworpen en jullie achtergelaten zonder eer en geweten", is de boodschap van Dinamo. Fenerbahçe kwam niet meteen met een reactie.



Dynamo beschuldigde Fener ervan om "bloederige hand-outs van de sponsors van terrorisme te aanvaarden". En voegde daaraan toe: "Niets kan deze stap rechtvaardigen. Geen geld kan dit schaamtelijke gedrag compenseren, deze trip naar de moordenaar zonder morele en menselijke kwaliteiten."



Vorig jaar moest Fenerbahçe ook al door het stof, toen een deel van zijn fans de Russische president Poetin toezongen in een wedstrijd tegen Dinamo Kiev. De UEFA bestrafte de Turken met 50.000 euro boete en een gedeeltelijke sluiting van hun stadion.