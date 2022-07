Fenerbahçe-fans-scanderen "Vladimir Poetin" in duel met Dinamo Kiev: "Betreurenswaardig"

Fenerbahçe-coach Jorge Jesus wilde na de wedstrijd niet reageren om de gezangen van de supporters, Dinamo Kiev-coach Mircea Lucescu deed dat wel. "Het was betreurenswaardig", vond de Roemeense oefenmeester.



"Op het veld verliep alles zoals gepland, maar met dergelijke uitlatingen van fans in de tribunes hadden wij geen rekening gehouden", aldus Lucescu, die uit protest zijn kat stuurde naar de persconferentie.



Dinamo Kiev haalde het in Turkijke wel na verlengingen met 1-2 en plaatste zich zo voor de 3e kwalificatieronde, waarin de Oekraïners het opnemen tegen het Oostenrijkse Sturm Graz