Dinamo Kiev knikkert Fenerbahçe uit CL, Olympiakos krijgt flinke oplawaai van Maccabi Haifa

Europese opsteker voor Dinamo Kiev

Het leken penalty's te worden, tot Karavajev 5 minuten voor tijd het vonnis over Fenerbahçe velde. Nieuwe coach Jorge Jesus, overgekomen van Benfica, krijgt het al meteen warm onder de voeten. Dinamo Kiev neemt het in de volgende voorronde op tegen Sturm Graz.

In de heenmatch (in Polen) hielden beide ploegen hun kruit droog, maar in de terugmatch ging het bij de Turken mis na de rode kaart voor Yüksek. Boejalski kon meteen profiteren, maar Fenerbahçe kon nog verlengingen afdwingen. Enner Valencia miste eerst nog een penalty, vlak voor tijd had Szalai meer succes.

De Oekraïense competitie werd afgelopen seizoen door de oorlog vroegtijdig afgebroken. Dinamo Kiev stond op dat moment tweede (na Sjachtar Donetsk) en moest dus al instromen in de 2e voorronde. Met Fenerbahçe, de nummer 2 van Turkije, kregen we al meteen een serieuze clash.

Olympiakos krijgt er vier om de oren

Geen Griekse kampioen in de groepsfase van de Champions League. Olympiakos kreeg in eigen huis een flinke oplawaai te verduren van Maccabi Haifa.

Goal van Santini helpt FC Zürich niet

Voor de Zwitserse kampioen FC Zürich is het kampioenenbal vroegtijdig geëindigd met een treurmars. Qarabag en Zürich waren aan elkaar gewaagd: in Azerbeidzjan werd het 3-2, maar dankzij de erg late 2-1 van ex-Kortrijk-spits Ivan Santini werden het alsnog verlengingen in de terugmatch.

De Ghaneese Owusu Kwabena kroonde zich met de enige treffer in die verlengingen tot matchwinnaar. Qarabag speelt in de volgende ronde tegen Ferencvaros of Slovan Bratislava, FC Zürich mag herkansen in de Europa League.