Batshuayi scoort twee keer in (overbodige) terugmatch in voorronde Conference League

Michy Batshuayi en Fenerbahce hebben dinsdag hun plaats in de derde voorronde van de Conference League veilig gesteld. In de terugwedstrijd van de tweede voorronde tegen Zimbru Chisinau ui Moldavië werd het 0-4. Batshuayi scoorde twee keer, al was het na de 5-0-zege in de heenmatch nooit spannend voor Fenerbahce.