Lionel Messi wordt volgende week officieel voorgesteld als Inter Miami-speler

Eén maand na de bekendmaking dat Lionel Messi zijn voetbalcarrière verder zal zetten bij Inter Miami, komt er nu ook een eerste datum waarop de wereld hem in het roze shirtje van de ploeg zal kunnen zien.

Op zondag 16 juli, staat 'The Unveil' (De Onthulling) namelijk op het programma, zo meldt de club. Het evenement zal worden gehouden in het DRV PNK Stadium van de Amerikaanse club.

Ook mede-eigenaar David Beckham zal aanwezig zijn op het feestje.

Vijf dagen later zou Messi dan ook al zijn debuut kunnen maken tegen het Mexicaanse Cruz Azul in de kersverse Leagues Cup, een toernooi tussen teams uit de Noord-Amerikaanse Major League Soccer en Mexicaanse eersteklassers.

De Argentijnse legende heeft in elk geval wel wat werk voor de boeg, want in de Amerikaanse MLS eindigde Inter Miami vorig seizoen op de laatste plaats in het klassement.