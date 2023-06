Lionel Messi kijkt teleurgesteld terug op passage bij PSG: "Mijn aanpassing verliep veel moeilijker dan verwacht"

Om zijn 36e verjaardag te vieren, bracht Lionel Messi gisteren een bezoekje aan het stadion van zijn Argentijnse jeugdclub Newell's Old Boys. De wereldkampioen scoorde voor een uitbundig publiek een hattrick in de afscheidsmatch van vriend Maxi Rodriguez. Ook blikte hij terug op zijn wisselvallige passage in Parijs. "Ik kwam naar Parijs omdat ik de club leuk vond, ik had daar vrienden in de kleedkamer. Het leek mij daarom makkelijker om mij daar aan te passen", gaf Messi eerlijk toe. "Maar het liep heel anders door de manier van spelen, de nieuwe teamgenoten en in een nieuwe stad. Het was moeilijk voor mij en voor mijn familie om ons aan te passen. Dat was echt een teleurstelling."

"Er was een breuk met een deel van de PSG-fans"

In zijn eerste seizoen scoorde Messi uiteindelijk amper 11 doelpunten, al groeide hij dit seizoen wel opnieuw richting zijn beste vorm toe.



De Argentijn won in Qatar zelfs de wereldbeker, maar die goede lijn kon hij bij zijn club niet doortrekken. Een vroege exit in de Champions League was opnieuw het gevolg.



"Het is geen excuus, maar het WK heeft wel meegespeeld. Sommige spelers kwamen later terug en anderen raakten geblesseerd zoals Neymar. Ik denk toch dat het niveau is beïnvloed door het WK."



De tegenvallende resultaten bij PSG hadden vervolgens ook een negatieve invloed op de relatie tussen de fans en de speler. "Ik kreeg eerst veel aanmoedigingen, maar later veranderde dat bij een deel van het publiek."



"De meerderheid behandelde me goed, maar er was een breuk met een deel van het publiek," legde hij uit.