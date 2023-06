Lionel Messi wordt bij Inter Miami herenigd met Argentijnse coach Gerardo "Tata" Martino

Gerardo "Tata" Martino was trainer bij Barcelona in het seizoen 2013-2014, waar hij toen Lionel Messi en Sergio Busquets onder zijn hoede had.

Daarna was de inmiddels 60-jarige Argentijn 2 jaar lang bondscoach van zijn land. Martino is net als Messi afkomstig van Rosario. "We hebben een heel goeie band. We komen uit dezelfde stad en we hebben al jaren samengewerkt", zegt de trainer over Messi.

Martino volgt in Miami de Engelsman Phil Neville op, die eerder deze maand de bons kreeg. Voor de Argentijn wordt het niet zijn eerste avontuur in de MLS. In 2018 loodste hij Atlanta United naar de titel.



De laatste klus van Martino als trainer was als bondscoach van Mexico. Daar vertrok hij nadat de Mexicanen uitgeschakeld werden in de groepsfase van het WK in Qatar.