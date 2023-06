Sergio Busquets wordt herenigd met Lionel Messi bij Inter Miami

Inter Miami CF kon nog geen potten breken sinds het toetrad tot de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Maar deze zomer is het de club van David Beckham duidelijk menens.



Eerder werd al met Lionel Messi de allerdikste vis aan de haak geslagen, nu is met Sergio Busquets een nieuwe prijsduif geland.



Busquets had een tijdje geleden al zijn afscheid bij Barcelona aangekondigd, na 18 jaar trouwe dienst. Met enkele quotes over de Spaanse metronoom kondigde zijn nieuwe club de middenvelder aan.