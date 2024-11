Parallellen met de Duivels van 2010? Georges Leekens ziet dat Tedesco één grote fout maakte: "Gooi ervaring niet weg"

"Natuurlijk is het een nobel idee van Tedesco om de jeugd kansen te geven. Alleen moet je naar de situatie kijken. In dit geval moest de bondscoach (nood)oplossingen zoeken, geen extra problemen creëren."

"Zelfs bij de hele groten. Kijk, in die match tegen Finland heb ik tegen mijn zin Kevin De Bruyne vervangen. Ik wist dat het een topper zou worden, maar door een gebrek aan structuur en draagkracht had hij het toen moeilijk."

Aan het woord is Georges Leekens. Op zijn 75e nog altijd even enthousiast en uitgesproken over "het spelletje".

"Het zonnetje schijnt hier in Brugge! (lacht) Maar daarover bel je me niet zeker? Ik heb vanochtend wat boodschappen gedaan. Wel, om de 10 stappen spraken de mensen me aan over de Rode Duivels met dezelfde vragen. Het deed pijn aan mijn hart, die match tegen Israël."

"Spelers met ervaring mag je niet te snel weggooien", aldus Leekens. "Neem nu Christian Benteke - toch topschutter in de MLS. En Dries Mertens die nog steeds schittert in Turkije. Ik heb Timmy Simons ook teruggehaald op zijn 34e, hé. Waarom niet? Je hebt zulke dragende spelers nodig."

Volgens Leekens had Tedesco beter even teruggegrepen naar Duivels die in het verleden voor successen zorgen. Aangevuld met profielen waarvan je weet wat je eraan hebt.

"De Belgische voetbalfans willen gewoon niet opnieuw afglijden naar onderen. Met die kritiek moet je als bondscoach kunnen omgaan. Stel jezelf eens in vraag in plaats van altijd naar excuses te zoeken."

"Het is spijtig hoe het allemaal gelopen is sinds het EK. Duitsland is uit zijn dip geklommen, Nederland steekt ons bijna weer voorbij ... Hoog tijd dat we ons herpakken."

Met of zonder Tedesco: dat is de enige vraag waar Leekens niet uitgesproken op wil antwoorden. Al weet hij wel dat zijn oude baas Vincent Mannaert - de twee werkten samen bij Club - voor een nieuwe wind zal zorgen.

"Mannaert zal de winnaarsmentaliteit wel opnieuw in de voetbalbond krijgen. Stel dat het met een andere bondscoach moet, dan zou hij wel binnenkort al moeten beginnen. In zo'n positie heb je toch 4 à 5 maanden nodig om je voor te bereiden. Want het is one hell of a job. Eentje waarbij de Belgische bond nu 300% zeker moet zijn dat het de juiste man op de juiste plaats is."