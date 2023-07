Wat is het hartprobleem van Vanmarcke precies? En valt het te voorkomen? 8 vragen beantwoord

Dat is niet eenvoudig voor renners in de periode van wedstrijden. Maar het is noodzakelijk om de kans op letsels minimaal te houden.

In de gezondheidssessies die ik aan jonge renners geef, hanteer ik de regel van 3: ben je 5 dagen ziek, tel er dan 5 dagen sportstop bij, plus nog eens 5 dagen rustige opbouw.

Het is net zoals bij elk ander littekenweefsel op een spier. Als een letsel slecht geneest, dan is het noodmechanisme van het herstel om littekenweefsel aanmaken.

Fietsen (of wandelen) is nog atijd toegelaten. Tot 70% van je maximale mogelijkheden is dat zelfs aanbevolen.

Als je verder fietst, is de kans op stoornissen groter en speel je met je leven. Plotse dood is een van de mogelijke gevolgen.

Erger is plots flauwvallen. Zeker als dat tijdens een inspanning is. Of pijn in de hartstreek. Dan gaan we altijd op zoek naar onderliggende kwalen.

6. Waarom kan Eriksen wél terug voetballen?



Ik ken zijn dossier niet in detail. Ik weet wel dat hij een defibrilator heeft. Het nadeel van wielrennen is dat je je op de weg begeeft en anderen in gevaar brengt. Je defibrillator zal maar eens in gang schieten in een afdaling tegen 70 per uur...



Maar ook in de voetbal vind ik het een grijze zone. Als je er met 100 artsen over discussieert, zullen er pro’s en contra’s zijn. In het geval van wielrennen wordt dat een zwarte zone.

7. Moet ik er als amateur ook schrik voor hebben?

Je moet op je hoede zijn. De regels die gelden voor een topsporter gelden hier ook. Een amateursporter is doorgaans ouder en leeft iets minder professioneel. Dan heb ik het over de aandacht voor voeding, drank en rust.

Amateurs belasten hun hart minstens even hard als je die factoren in acht neemt. Zij moeten ook hun virale infecties helemaal laten uitzoeken volgens dezelfde regel van 3. Met toenemende leeftijd is kans op littekenweefsel zelfs groter.

8. Is een regelmatige screening aanbevolen?

Ja. Ik wil er geen promopraatje voor maken. Maar als je ziet hoe vaak je je auto moet laten controleren bij de keuring, ook al is die gloednieuw. Dan denk ik dat je voor datzelfde geld zeker verstandig is om je hart bij tijd en wijlen te laten screenen.