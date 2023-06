Zo tricky en glad ligt het parcours erbij: Julie De Wilde gaat onderuit op het BK tijdrijden

Tijdens de verkenning werd al duidelijk dat het lastig zou worden

En is er nog een lading regen op komst

"Regen zal een grote impact hebben"

Wout van Aert wordt bij Jumbo-Visma bijgestaan door tijdritgoeroe Mathieu Heijboer. Die voorspelt dat de regen een grote rol zal spelen tijdens het BK.

"In de natte bochten zullen de renners voorzichtigheid inbouwen, waarna ze telkens harder zullen moeten optrekken."

"Zeker naar het einde van de wedstrijd toe zal dat een grote impact hebben", verzekert Heijboer.

Waar schuilt het grootste gevaar op een nat tijdritparcours? "Dat je te snel gaat en nog moet bijremmen in een bocht."

En hoe denkt Van Aert over de uitgeregende omloop? "Wout is tevreden over het parcours. De regen maakt hem niet uit", lacht Heijboer