3-3 of 2-4 in Herzele? Dit vertellen de vorige tijdritduels tussen Evenepoel en Van Aert

Wat het aantal titels tegen de klok betreft, heeft Wout van Aert nog een streepje voor.

Hij won in 2019 in Middelkerke en in 2020 in Koksijde en bleef daarna weg in Ingelmunster en Gavere.

In West-Vlaanderen botste Remco Evenepoel in 2021 nog op thuisrijder Yves Lampaert, vorig jaar was Evenepoel heer en meester in Gavere.

2-1 is die tussenstand met andere woorden, maar wat is de voorlopige score als we kijken naar alle tijdritten waar beide Belgische tenoren aan de start stonden?

3-2 zegt het scorebord net voor het BK van 41,6 kilometer in Herzele deze namiddag.