Donderdag BK tijdrijden: Evenepoel versus Van Aert, 5 op een rij voor Kopecky?

In 2019 en 2020 won Wout van Aert het BK tijdrijden in Middelkerke en Koksijde, maar de voorbije jaren vond Van Aert geen gaatje in zijn drukke schema richting de Tour de France.

Yves Lampaert (2021 in Ingelmunster) en Remco Evenepoel (2022 in Gavere) waren zijn opvolgers, maar dit jaar is Van Aert terug van weggeweest.

De klepper van Jumbo-Visma koos dit jaar niet voor de Dauphiné, wel voor de Ronde van Zwitserland als opstapje naar de Tour.

Net voor de Tour de Suisse legde hij een extra hoogteprikkel, een ministage die de voorbije jaren aansloot op de Dauphiné en daardoor altijd overlapte met het BK tijdrijden.