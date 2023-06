Evenepoel "mist nog wat wedstrijdritme", Van Aert kijkt al uit naar eerste sprint in Zwitserland

Zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert keerde zondag terug in competitie. Onze twee landgenoten deden het meer dan behoorlijk, maar voor winst kwamen ze tegen een ontketende Stefan Küng net tekort. "Ik kon vandaag niet veel beter doen", reageerde Evenepoel achteraf. Van Aert sprak over "een goeie test".

Evenepoel: "Ik pak tijd op enkele favorieten, dit is een goede start"

Vier weken geleden moest Remco Evenepoel de Ronde van Italië verlaten door een positieve coronatest. Na wat verplichte rust en een korte trainingsperiode hervatte Evenepoel zondag in Zwitserland. De Aerokogel deed in de openingstijdrit van 12 kilometer lang mee om winst, maar kwam finaal zes seconden tekort. "Ik viel wat stil na het tussenpunt, daaraan merk ik dat het competitiegevoel nog niet top is. Maar ik kan niet ontevreden zijn", reageerde Evenepoel.

Ik heb nog wat wedstrijdritme nodig, maar ik heb ook nog maar tien dagen getraind. Ik denk niet dat ik vandaag veel beter kon. Remco Evenepoel

"Ik heb nog wat wedstrijdritme nodig, maar ik heb ook nog maar tien dagen getraind. Ik denk niet dat ik vandaag veel beter kon. Het was ook niet mijn lievelingsparcours, dus ik ben wel tevreden over mijn prestatie."

"De wind stond wel anders dan in de verkenning, maar die omstandigheden had Küng ook. Hoe dan ook: ik word tweede en pak wat tijd op de andere favorieten. Dit is een goede start."

Van Aert: "Ik mis nog wat hardheid om mannen als Küng te kloppen"

Ook Wout van Aert stond na meer dan twee maanden zonder wedstrijdkilometers voor zijn comeback in competitie. Van Aert viel op het eind wat stil en moest tien seconden toegeven op winnaar Küng. "Ik reed een goeie tijdrit, maar ik ben waarschijnlijk iets te snel gestart", vertelde Van Aert achteraf. "Ik wilde eigenlijk nog iets overhouden voor het laatste deel. Ik hoopte in het tweede deel wind mee te hebben, maar de wind is wat gedraaid." "Dit is geen teleurstelling. Ik was kortbij en zit tussen de goeie tijdrijders, waar ik

hoor te zitten. Om die mannen te kloppen moet je op je best zijn en ik

denk dat ik daar nog wat hardheid voor tekort kom."

Het wordt afwachten of de echte sprinters morgen zullen overleven. Dat zal mijn winstkansen doen groeien of krimpen. Wout van Aert