Parcours BK tijdrijden is "een ritmebreker": "Bochtenrijk en rechte stukken op beton dat voor geen meter loopt"

Parcours BK tijdrijden mannen in een notendop:

"Vlakke stukken zijn er niet"

Een moeilijk parcours om in je ritme te komen. "Ik kan meer genieten van een omloop waarop je 10 minuten met je hoofd naar beneden kan doorjassen", is Herregodts eerlijk, die ook nog meegeeft dat er ook heel wat "boerenbaantjes" in het parcours zijn opgenomen.

"Als je dan eens op stroken rijdt die ietwat rechtdoor lopen, is dat op beton dat voor geen meter loopt."

"Er is bijna geen enkel stuk waarop je 5 minuten kan doortrappen zonder dat je een bocht tegenkomt", analyseert Herregodts de omloop.

Daarnaast krijgen de renners ook 326 hoogtemeters te verteren. "Het gaat voortdurend op en af. Vlakke stukken zijn er niet. Ook dat zorgt ervoor dat je moeilijk in je ritme komt." Renners die slecht indelen, kunnen op het golvende parcours een oplawaai krijgen. "Als je stilvalt, zal je echt veel tijd verliezen", voorspelt Herregodts.

Rune Herregodts eindigde 2 weken geleden 7e in de tijdrit van de Dauphiné.

"Niet te vergelijken met tijdrit in rittenkoers"

Ook de afstand, 41,6 km, is langer dan de traditionele tijdritten die renners in rittenkoersen voorgeschoteld krijgen.



“Het is een lengte die je tegenwoordig enkel nog tegenkomt op BK’s en WK’s tijdrijden."

"Als de winnaar vandaag gemiddeld 50 km/u rijdt, wordt dat een tijdrit van 50 minuten. Zo'n inspanning is niet te vergelijken met een inspanning van 30 minuten, die je in tijdritten in rittenkoersen moet leveren."

Al heeft Herregodts wel ervaring met lange inspanningen tegen de klok. "2 jaar geleden heb ik de Chrono des Nations (in Frankrijk) gereden, een tijdrit van 44,5 kilometer."

Herregodts eindigde toen in het spoor van Remco Evenepoel op de 6e plaats.